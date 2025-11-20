AirDrop devient officiellement compatible avec Android

Google vient de franchir une étape majeure dans l'interopérabilité entre écosystèmes mobiles avec l'arrivée de la compatibilité AirDrop sur ses smartphones Pixel 10. Une annonce qui est tombée aujourd'hui et qui permet enfin d'envoyer et recevoir des fichiers entre Android et iOS sans passer par des solutions alternatives souvent laborieuses.

Une adoption progressive avec quelques contraintes

La fonctionnalité reste pour l'instant exclusive à la gamme Pixel 10, comprenant le modèle standard, les versions Pro et Pro XL, ainsi que le Pixel 10 Fold. Google promet toutefois d'étendre progressivement cette compatibilité à d'autres appareils Android, sans préciser de calendrier précis. Du côté d'Apple, aucune mise à jour n'est nécessaire pour profiter de l'échange de fichiers, puisque la solution s'appuie sur un mode déjà existant d'AirDrop.

Le principal écueil réside justement dans cette configuration requise : pour recevoir des fichiers depuis un Pixel 10, l'utilisateur d'iPhone ou iPad doit activer le mode "Tout le monde pendant 10 minutes" dans les réglages AirDrop. Cette limitation temporelle, instaurée par Apple depuis iOS 16.2 pour renforcer la confidentialité, ajoute une étape supplémentaire qui peut freiner la fluidité des échanges. Google a d'ailleurs lancé un appel du pied à Cupertino pour travailler ensemble sur le mode "Contacts uniquement", qui permettrait une expérience plus transparente au quotidien.

Un rapprochement sans l'aval d'Apple

C'est là que l'histoire devient particulièrement intéressante : Google a développé cette fonctionnalité de manière totalement indépendante, sans collaboration avec Apple. La firme de Mountain View a confirmé qu'elle utilisait sa propre implémentation, reposant sur une connexion directe peer-to-peer. Les transferts ne transitent jamais par un serveur distant et aucune donnée supplémentaire n'est partagée ou enregistrée, garantissant ainsi une certaine confidentialité. Google a même fait appel à NetSPI, une société externe spécialisée en tests de sécurité, pour valider la robustesse de cette solution avant son déploiement.

Le géant du web a également publié un article détaillé sur son blog sécurité, expliquant notamment l'utilisation du langage Rust pour protéger efficacement la mémoire contre les vulnérabilités communes. Cette approche technique renforce la sécurité du canal de communication tout en s'appuyant sur les protections natives d'Android et d'iOS qui fonctionnent en synergie. Pour l'utilisateur Pixel, tout se passe dans l'interface Quick Share redessinée, où les appareils Apple apparaissent simplement comme des cibles de partage possibles.

Sharing moments shouldn’t depend on the phone you have. Starting today with the Pixel 10 family, Quick Share now works with AirDrop, making secure file transfers between Android phones and iPhones more seamless. This builds on our commitment to cross-OS compatibility to bridge… pic.twitter.com/iNdZfjCYQ7 — Android (@Android) November 20, 2025

Un pas de plus vers l'ouverture des jardins clos

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large d'amélioration de la communication inter-plateformes, après l'adoption généralisée du protocole RCS sur iPhone qui a considérablement amélioré la messagerie entre Android et iOS. Pour les foyers équipés de plusieurs écosystèmes, cette avancée simplifie le partage de photos de vacances, documents de travail ou vidéos haute résolution sans dépendre d'applications tierces ou du cloud. Les transferts locaux offrent également l'avantage de préserver les données mobiles et de limiter l'exposition sur internet, un argument de poids pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Reste à voir comment Apple réagira face à cette intrusion technique dans son écosystème historiquement fermé.



Source