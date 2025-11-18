Samsung a abandonné le Galaxy S26 Pro à cause du prix bas de l'iPhone 17

Samsung aurait procédé à un revirement stratégique inattendu avec sa gamme Galaxy S26, poussant le constructeur coréen à modifier ses plans initiaux en cours de route. La raison ? La politique tarifaire d'Apple sur l'iPhone 17 qui contraint désormais Samsung à repenser entièrement son approche commerciale pour rester dans la course.

Abandon du projet Galaxy S26 Pro

Selon le média coréen NewsPim, Samsung était initialement parti sur un projet ambitieux baptisé Galaxy S26 Pro. Ce modèle devait marquer une rupture avec une épaisseur réduite à seulement 6,9 mm et une batterie généreuse de 4900 mAh. Le constructeur visait clairement un positionnement premium justifiant une hausse de prix significative.

Mais Apple a rebattu les cartes en lançant l'iPhone 17 à 969 euros, soit un tarif quasi identique à son prédécesseur malgré des améliorations notables comme l'écran ProMotion 120 Hz sur le modèle standard. Face à cette stratégie de prix agressive (inhabituelle pour Apple), Samsung s'est retrouvé dans une impasse : impossible de justifier une augmentation tarifaire quand la concurrence améliore ses produits sans bouger ses prix.

L'entreprise a donc pris la décision inhabituelle de revoir sa copie alors que le développement était pratiquement finalisé. Le Galaxy S26 abandonne l'appellation Pro et revient à une formule plus classique avec les versions standard, Plus et Ultra. L'épaisseur reste proche du S25 à 7,24 mm et la batterie se limite à 4300 mAh au lieu des 4900 mAh envisagés.

Une approche à deux vitesses

Samsung maintient néanmoins une différenciation claire entre ses modèles. Les versions standard et Plus recevront le processeur Exynos 2600 maison sur certains marchés dont l'Europe, tandis que l'Ultra bénéficiera exclusivement du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Cette stratégie permet de contenir les coûts sur l'entrée de gamme tout en préservant un positionnement ultra-premium.

Le modèle Ultra conserve également des exclusivités technologiques comme l'écran Flex Magic Pixel de Samsung Display, capable de protéger la confidentialité directement via le panneau sans film additionnel. Une fonctionnalité qui rappelle que Samsung mise désormais sur l'innovation ciblée plutôt que sur une refonte complète de sa gamme. De plus, certaines fonctionnalités logicielles manquantes sur iOS sont désormais mises en avant comme l'IA poussée et l'intégration à l'écosystème Google.

Cette redistribution des cartes illustre à quel point le marché premium est devenu sensible aux prix. Même un acteur majeur comme Samsung doit ajuster ses ambitions face aux mouvements tarifaires d'Apple, transformant ce qui devait être une année de renouveau en exercice d'équilibriste entre innovation et accessibilité.