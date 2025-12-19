Samsung grille la priorité à Apple avec son Exynos 2600 en 2 nm

Samsung vient de dévoiler l’Exynos 2600, premier processeur mobile au monde gravé en 2 nanomètres. Une première technologique qui devance Apple et met la pression sur TSMC dans la course effrénée vers la miniaturisation des puces.

Samsung Exynos 2600 : premier processeur mobile au monde gravé en 2 nm

Le géant coréen frappe fort en inaugurant son procédé révolutionnaire Gate-All-Around (GAA), une technologie d’architecture de transistors que même TSMC n’a pas encore adoptée. Ce système-sur-puce décacore basé sur ARM intègre les derniers cœurs Cortex de la firme britannique et promet des gains spectaculaires : jusqu’à 39 % d’amélioration des performances CPU et 113 % pour le NPU dédié à l’intelligence artificielle embarquée.



L’accent a été mis sur les capacités graphiques avec le GPU Xclipse 960 qui double les performances de génération précédente et booste le ray tracing de 50 %. Samsung introduit également l’ENSS, une technologie de suréchantillonnage neuronal qui améliore la fluidité des jeux jusqu’à trois fois, même avec un budget énergétique limité. Les capacités photo progressent aussi grâce au système VPS basé sur l’IA qui reconnaît les éléments détaillés en temps réel tout en réduisant la consommation de 50 %.

Le talon d’Achille historique des Exynos était leur tendance à chauffer et brider les performances. Samsung répond avec la technologie Heat Path Block (HPB), une première dans l’industrie mobile qui utilise un matériau EMC haute conductivité pour optimiser la dissipation thermique. La résistance thermique serait réduite de 16 %, permettant au processeur de maintenir des performances élevées plus longtemps.



Apple n’est pas distancé pour autant. La marque à la pomme devrait adopter le procédé 2 nm de TSMC (N2) pour ses puces A20 et A20 Pro destinées aux iPhone 18 fin 2026. TSMC promet jusqu’à 15 % de performances supplémentaires à puissance équivalente, ou 25 à 30 % d’économies d’énergie à performances égales. Apple a d’ailleurs déjà sécurisé une part importante de la capacité de production initiale du fondeur taïwanais, preuve que la bataille des nanomètres ne fait que continuer entre les deux titans de la technologie mobile.