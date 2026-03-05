Nothing Phone 4a, 4a Pro et Headphone A : prix, specs et date de sortie

Nothing a frappé fort le aujourd'hui en annonçant simultanément trois produits. Entre le milieu de gamme accessible, un quasi-premium et un casque à prix cassé, la marque britannique couvre un spectre large et envoie au passage un signal clair : la transparence iconique n'est plus d'actualité et une nouvelle direction est prise.

Nothing Phone 4a Pro : le virage métal

C'est la vraie surprise de l'événement. Le 4a Pro troque le plastique transparent pour un châssis aluminium unibody de moins de 8 mm, une première chez Nothing. La transparence se réfugie uniquement dans le module caméra, qui abrite un Glyph Matrix à 137 LEDs hérité du Phone 3. Nothing confirme par ailleurs qu'il n'y aura pas de flagship Phone 4 cette année, ce qui fait du 4a Pro le produit phare de 2026 pour la marque. Face à l'iPhone 17e d'Apple (à partir de 719 €), il se positionne 219 € en dessous, avec un Android plus ouvert mais des mises à jour moins pérennes.

Écran : AMOLED 6,83 pouces, 144 Hz, 5 000 nits

: AMOLED 6,83 pouces, 144 Hz, 5 000 nits Puce : Snapdragon 7 Gen 4 (~30% plus rapide que le 7s)

: Snapdragon 7 Gen 4 (~30% plus rapide que le 7s) RAM / stockage : 8 ou 12 Go / 128 ou 256 Go

: 8 ou 12 Go / 128 ou 256 Go Photo : 50 MP Sony LYT700c + téléobjectif périscopique 3,5x + ultra-grand-angle 50 MP + 32 MP selfie, 4K Dolby Vision

: 50 MP Sony LYT700c + téléobjectif périscopique 3,5x + ultra-grand-angle 50 MP + 32 MP selfie, 4K Dolby Vision Batterie : 5 080 mAh, charge filaire 50 W

: 5 080 mAh, charge filaire 50 W Résistance : IP65

: IP65 Coloris : noir, argent, rose

: noir, argent, rose Prix : à partir de 499 € (8+128 Go) — précommande le 13 mars, livraison le 27 mars​

Nothing Phone 4a : l'héritier fidèle

Le Phone 4a reste le gardien de l'ADN Nothing. Son dos en verre transparent laisse entrevoir les composants, et il accueille le nouveau Glyph Bar, une barre de 63 mini-LEDs en 7 zones pour les notifications et la charge. Quatre coloris sont disponibles, dont un bleu vif et un rose bien plus flamboyant que celui de l'iPhone 17e sorti la veille. Android 16 est de série, avec Nothing OS 4.1 et la promesse de 6 ans de correctifs de sécurité.​

Écran : AMOLED 6,78 pouces, 120 Hz adaptatif, 4 500 nits

: AMOLED 6,78 pouces, 120 Hz adaptatif, 4 500 nits Puce : Snapdragon 7s Gen 4

: Snapdragon 7s Gen 4 RAM / stockage : 8 ou 12 Go / 128 ou 256 Go (UFS 3.1)

: 8 ou 12 Go / 128 ou 256 Go (UFS 3.1) Photo : 50 MP principal + 50 MP téléobjectif 3,5x + 8 MP ultra-grand-angle + 32 MP selfie

: 50 MP principal + 50 MP téléobjectif 3,5x + 8 MP ultra-grand-angle + 32 MP selfie Batterie : 5 080 mAh, charge filaire 50 W

: 5 080 mAh, charge filaire 50 W Résistance : IP64

: IP64 Coloris : noir, blanc, bleu, rose

: noir, blanc, bleu, rose Prix : à partir de 349 € (8+128 Go) — dispo le 13 mars​

Nothing Headphone A : l'autonomie record

Successeur allégé du Headphone (1) lancé à 299 € en 2025, le Headphone A divise le prix par deux tout en doublant l'autonomie. Nothing annonce jusqu'à 135 heures sans ANC, contre 80 heures sur le modèle précédent. Le casque conserve la réduction de bruit active (jusqu'à 40 dB), le LDAC, l'audio hi-res sans fil et un driver de 40 mm. En revanche, le partenariat de tuning KEF disparaît, deux microphones sont supprimés et l'étui de transport n'est plus inclus. Le design suit la même tendance que le 4a Pro : exit la transparence, bienvenue aux finitions opaques classiques.