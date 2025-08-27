Nothing a fait passer des clichés professionnels pour des photos du Phone 3

La marque britannique Nothing se retrouve dans une situation embarrassante après avoir été surprise en train d'utiliser des photos professionnelles pour présenter les capacités de son Phone 3. Une polémique qui rappelle les pratiques douteuses déjà observées chez d'autres constructeurs dans l'écosystème concurrent d'Apple.

Des photographes confirment la supercherie

L'affaire a éclaté lorsqu'un photographe anonyme a contacté The Verge pour confirmer que Nothing avait acheté sous licence son image via la plateforme Stills. Les métadonnées EXIF révèlent que cette photo a été prise en 2023 avec un appareil professionnel, bien avant la sortie du Phone 3. Au total, cinq images présentées sur les unités de démonstration en magasin s'avèrent être des photos stock : un escalier en spirale, un phare de voiture, un verre, une fenêtre et un portrait de femme.

Roman Fox, autre photographe concerné, a confirmé à Android Authority avoir capturé l'image du phare avec un Fujifilm XH2s en 2023. Ces révélations sont d'autant plus gênantes que les photos étaient accompagnées du message "Jugez par vous-même. Voici ce que notre communauté a capturé avec le Phone 3", laissant clairement entendre qu'elles provenaient de l'appareil.

Une "erreur malheureuse" selon Nothing

Face à la controverse, Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, a publié une explication détaillée sur X. Selon lui, les unités de démonstration nécessitent des contenus temporaires soumis quatre mois avant le lancement pour les tests de production. Ces images auraient dû être remplacées par de véritables échantillons du Phone 3, mais cette mise à jour n'a pas eu lieu sur toutes les unités.

Re the Phone (3) live demo units (LDU) in some stores using stock imagery - let me explain. An initial version of the LDU needs to be submitted with placeholders around 4 months before launch, to be implemented and tested as we ramp up towards mass production. Once we enter mass… — Akis Evangelidis 🦞 (@AkisEvangelidis) August 27, 2025

Cette pratique n'est malheureusement pas nouvelle dans l'industrie mobile. Apple elle-même a déjà été critiquée pour certaines de ses présentations marketing, bien que la firme de Cupertino soit généralement plus prudente dans ses démonstrations produit. D'autres marques comme Samsung ou Nokia ont également été épinglées par le passé pour des pratiques similaires.

Nothing assure corriger la situation et enquête en interne pour éviter de nouveaux incidents. L'entreprise rappelle sa philosophie de transparence en présentant habituellement des photos de sa communauté plutôt que des clichés professionnels. Une approche qui tranche avec les pratiques marketing parfois discutables du secteur, même si cette fois-ci, l'exécution n'a visiblement pas été à la hauteur des intentions affichées.