Nothing CMF Headphone Pro : le casque à 99 € pour défier les AirPods Max

CMF dévoile son premier casque audio avec une approche plutôt originale pour ajuster le son à la volée. La filiale budget de Nothing frappe fort avec ses Headphone Pro à seulement 99 euros, positionnés bien en dessous des AirPods Max d'Apple qui coûtent 579 euros. Une stratégie qui pourrait séduire les utilisateurs d'iPhone cherchant une alternative abordable sans compromis sur les fonctionnalités.

Des contrôles physiques qui changent la donne

Les CMF Headphone Pro se distinguent par leur approche tactile particulièrement réfléchie. Contrairement aux surfaces tactiles souvent capricieuses, Nothing a opté pour des commandes physiques facilement identifiables au toucher. La molette multifonction héritée des Nothing Headphone (1) permet de contrôler le volume, la lecture et les modes de réduction de bruit.

L'innovation la plus intéressante reste cet "Energy Slider" qui ajuste les basses et les aigus directement sur l'écouteur. Fini le besoin d'ouvrir l'application pour modifier l'égalisation selon le style musical. Voilà pourquoi on apprécie particulièrement Nothing et ses marques : il y a toujours une originalité au service de l'utilisateur.

Une autonomie qui fait rougir la concurrence

Avec 100 heures d'écoute annoncées sans réduction de bruit active, les Headphone Pro explosent littéralement les standards du marché. Même avec l'ANC activé, les 50 heures restantes dépassent largement les 20 heures des AirPods Max. La recharge rapide promet 4 heures d'écoute en seulement 5 minutes via USB-C, un connecteur désormais universel chez Apple aussi.

Cette endurance remarquable s'accompagne d'une réduction de bruit adaptative jusqu'à 40 dB, capable d'ajuster automatiquement l'intensité selon l'environnement . Les drivers de 40 mm certifiés Hi-Res avec support LDAC (non compatible avec iOS) promettent une qualité audio jusqu'à 990 kbps, rivalisant avec les performances techniques premium.

Un design modulaire séduisant

L'approche modulaire permet de personnaliser l'apparence en changeant les coussinets d'oreille pour 25 euros. Disponibles en gris foncé, gris clair et vert menthe, avec des options orange et vert supplémentaires, cette customisation rappelle l'esprit coloré des anciens iMac.

Les Headphone Pro dont disponibles en Europe dès maintenant et aux États-Unis le 7 octobre, avec une offre de lancement à 84 dollars. Un positionnement agressif qui pourrait bousculer le marché des casques audio premium, notamment face à l'écosystème Apple qui continue de miser sur l'intégration parfaite mais à prix très élevé.

