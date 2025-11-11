Fire TV : Amazon bloque le streaming illégal et l'IPTV définitivement

Amazon resserre l'étau sur le streaming illégal en bloquant massivement les applications IPTV pirates sur ses clés Fire TV. Le géant du e-commerce déploie un système de blocage automatique des apps identifiées comme donnant accès à du contenu piraté, même lorsqu'elles sont installées manuellement. Parallèlement, son nouveau système Vega OS ferme définitivement la porte au sideloading, cette méthode qui permettait de contourner l'Appstore officiel.

Un verrouillage progressif en deux temps

Amazon a lancé fin octobre un dispositif mondial de blocage en partenariat avec l'Alliance for Creativity and Entertainment, coalition regroupant les principaux acteurs de l'audiovisuel comme Disney, Netflix ou HBO. Le principe s'avère radical : toutes les applications figurant sur la liste noire de l'ACE sont désormais neutralisées automatiquement sur les Fire TV, qu'elles proviennent de l'Appstore ou qu'elles aient été installées en dehors. Cette mesure touche directement les services IPTV illégaux qui permettaient d'accéder à des milliers de chaînes premium pour quelques euros seulement.

La seconde phase de cette offensive s'incarne dans Vega OS, le nouveau système d'exploitation maison qui équipe déjà le Fire TV Stick 4K Select. Contrairement à Fire OS qui reposait sur Android, cette nouvelle architecture rend techniquement impossible l'installation d'applications externes. Le sideloading disparaît donc de l'équation, fermant une brèche exploitée depuis des années par les amateurs de streaming non autorisé.

Un pari risqué face à Apple

Cette décision intervient après des mois de pression de la part des diffuseurs, notamment Sky qui avait publiquement pointé du doigt Amazon lors d'une conférence en février dernier. Pourtant, l'efficacité de cette stratégie reste incertaine. En effet, Apple rencontre régulièrement le même problème (en particulier sur iPhone) malgré une validation stricte de son App Store : des applications pirates camouflées refont surface constamment dans le classement, et même après suppression, elles continuent souvent de fonctionner chez les utilisateurs . Les développeurs d'applications illégales pourraient simplement adapter leurs méthodes, créant de nouvelles versions pour contourner les blocages d'Amazon. Malgré des efforts évidents, Amazon aura bien du mal à supprimer toutes les applications en cause. Le système étant basé sur Android avec un store très ouvert, il est quasiment impossible de faire un ménage complet — comme sur les smartphones Android. L'idée est de rendre la tâche compliquée pour les utilisateurs lambdas, car l'ouverture d'Android ne permet pas de fermer les vannes à 100%. Quoi qu'il en soit, Amazon reprend enfin un peu le contrôle sur ses appareils.

