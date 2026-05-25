FOFUN NC95 : le clone des AirPods Max à moins de 70 euros 

Le FOFUN NC95 ne cherche pas à cacher ses inspirations. Avec son design très proche des AirPods Max, ce casque à réduction de bruit possède quelques atouts intéressants pour un prix minime en plus d'excellents retours clients. Voici ce qu’il propose pour huit fois moins cher que le produit d’Apple.

FOFUN NC95 : un air de déjà vu

Il y a des produits qu’on repère d’abord par leur allure. Le FOFUN NC95 sur Amazon en fait partie : sa silhouette arrondie, ses coussinets généreux et sa finition mate argentée évoquent sans détour les AirPods Max. La ressemblance est assumée, presque revendiquée. Mais derrière l’esthétique copiée, la fiche technique mérite qu’on s’y attarde.



Le casque embarque le Bluetooth 6.0, une connectivité que l’on trouve encore rarement dans cette gamme de prix. La réduction de bruit active est de type hybride, avec une atténuation annoncée jusqu’à 35 dB. Un mode transparence complète le tableau pour ceux qui veulent rester attentifs à leur environnement. La molette de contrôle sur l’arceau, elle, offre une prise en main bien plus intuitive que les commandes tactiles : rotation pour le volume, pression courte pour pause ou décrocher, maintien pour allumer ou éteindre.

L’autonomie atteint 120 heures selon la version vendue en France, un chiffre qui donne de la marge. La charge rapide est de mise, et une prise jack 3,5 mm reste disponible en secours, ce qui n’est pas possible sur l’AirPods Max. Les coussinets en mousse mémoire recouverts de simili-cuir promettent un port prolongé sans inconfort, même avec des lunettes.



Côté son, les retours utilisateurs sont franchement positifs pour le prix. Les haut-parleurs de 40 mm délivrent un rendu équilibré, avec des basses présentes sans être envahissantes. L’application FOFUN permet d’affiner le son via un égaliseur paramétrique, ce qui donne une vraie marge de personnalisation.

Une alternative à prix canon

Affiché à 69 euros, et même régulièrement soldé sur Amazon, le NC95 cumule plus de 1 300 avis avec une note de 4,3 sur 5, c’est dire. La note du AirPods Max ? 4,4/5…



Pour qui cherche un casque à réduction de bruit sans claquer 579 euros dans les AirPods Max 2. Bien évidement, la qualité de fabrication est un cran en dessous, mais son poids allégé est une contrepartie appréciable, la lourdeur étant notre principal grief contre le casque d’Apple.

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