Nouvelle enceinte portable Sonos Play en fuite

Alors qu'Apple s'apprête à dévoiler de nouveaux produits, dont un potentiel HomePod Mini 2, Sonos n'est pas en reste : une enceinte portable inédite, dénommée Sonos Play, a fait surface en ligne prématurément. Voyons tous les détails connus à date.

Sonos prépare une nouvelle enceinte portable

D'après l'utilisateur Soro sur Reddit, qui a découvert par hasard la nouveauté sur BestBuy, il s'agirait d'une version un peu plus compacte de la Sonos Move 2, équipée d'une boucle de transport à l'arrière pour plus de mobilité. La fiche est apparue sur le site canadien de Best Buy au prix de 399,99 $ CA (environ 300 €), avant de disparaître.

Parmi les caractéristiques listées, la Sonos Play c'est :

Autonomie jusqu'à 24 heures,

Certification IP67 (étanche à l'eau et à la poussière),

Entrée AUX,

Recharge via USB-C avec Power Delivery,

Base de recharge sans fil optionnelle.

La date de lancement indiquée était le 31 mars 2026.



Sonos propose actuellement deux enceintes portables : la compacte Roam 2 (179 €) et la plus imposante Move 2 (499 €). Cette nouvelle Play viendrait logiquement se positionner entre les deux en termes de taille et de prix.



À noter qu'Apple ne dispose pas d'enceinte portable compatible AirPlay 2, mais propose la Beats Pill (Bluetooth + USB-C) à partir de 169 €, ou 119 € en promotion. Les possesseurs de produits Sonos devraient bientôt profiter d'une nouvelle fonctionnalité : le contrôle direct de la lecture depuis l'écran verrouillé de l’iPhone, attendu dans le courant de l’année.