Sony annonce les enceintes sans fil PlayStation Pulse Elevate compatibles Mac et PC

Sony vient de lever le voile sur ses Pulse Elevate, des haut-parleurs sans fil qui marquent l'entrée du constructeur japonais sur le segment des enceintes gaming. Présentés lors du State of Play de septembre, ces nouveaux périphériques audio adoptent une approche multi-plateforme ambitieuse qui ne se limite pas à la PlayStation 5 .

Des "pilotes magnétiques planaires" pour le gaming

Les Pulse Elevate misent sur des pilotes magnétiques planaires "inspirés des studios", une technologie généralement réservée aux équipements audio haut de gamme. Cette approche technique permet de reproduire l'intégralité du spectre audible avec une précision remarquable, promettant aux joueurs d'entendre leurs jeux exactement comme les développeurs l'ont voulu.

L'intégration de woofers dédiés complète ce dispositif pour offrir des basses riches, tandis que la compatibilité avec la technologie Tempest 3D AudioTech de Sony optimise le positionnement spatial des effets sonores sur PS5. Un microphone intégré dans l'enceinte droite, équipé d'une réduction de bruit alimentée par IA, permet de communiquer sans casque, un peu comme sur la Nintendo Switch 2.

Une stratégie d'écosystème à la Apple

La véritable force des Pulse Elevate réside dans leur polyvalence. Compatible nativement avec PS5, PC, Mac et PlayStation Portal via la technologie PlayStation Link ultra-faible latence, elles fonctionnent également en Bluetooth avec smartphones et tablettes. Cette approche multi-appareils n'est pas sans rappeler la philosophie d'Apple avec ses AirPods, qui basculent naturellement entre iPhone, iPad et Mac.

La portabilité constitue un autre atout majeur : équipées d'une batterie rechargeable, les enceintes peuvent accompagner les sessions nomades avec la PlayStation Portal avant de retrouver leur socle de charge sur le bureau. Sony mise également sur la personnalisation avec des réglages EQ accessibles directement depuis les menus système, une intégration qui évoque l'expérience utilisateur soignée d'Apple.

Attendues pour 2026 en coloris noir et blanc, les Pulse Elevate s'inscrivent dans la stratégie de Sony pour étendre son écosystème gaming au-delà de la console. Une démarche qui pourrait séduire les utilisateurs Mac gaming, souvent négligés par les constructeurs d'accessoires.