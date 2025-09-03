Le Dolby Vision 2 veut résoudre les problèmes de contenu HDR trop sombre

Dolby a présenté Dolby Vision 2, une version avancée de son format HDR Dolby Vision largement utilisé, qui pourrait faire ses débuts sur le prochain Apple TV 4K, attendu dans les semaines à venir.

C’est quoi Dolby Vision ?

Le Dolby Vision, introduit en 2014, est une technologie HDR qui améliore la qualité d'image des téléviseurs, écrans et autres appareils compatibles en offrant :

Contraste amélioré : Des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux grâce à un mappage tonal dynamique.

Couleurs éclatantes : Une gamme de couleurs plus large et précise (jusqu'à 12 bits, bien que la plupart des contenus utilisent 10 bits).

Luminosité optimisée : Prise en charge de pics de luminosité élevés (jusqu'à 10 000 nits en théorie, bien que les téléviseurs actuels atteignent généralement 1 000 à 4 000 nits).

Métadonnées dynamiques : Contrairement à d'autres formats HDR comme HDR10, Dolby Vision ajuste l'image scène par scène (voire image par image) pour refléter l'intention artistique du créateur, optimisant ainsi l'expérience visuelle.

C’est quoi Dolby Vision 2 ?

Dolby Vision 2 est doté d’un moteur d’image amélioré qui "maximise le potentiel de votre téléviseur" et introduit des outils d’Intelligence de Contenu pour offrir une "image captivante" adaptée au contenu. Les principales fonctionnalités incluent :

Precision Black : Améliore la clarté dans les scènes sombres, réduisant les plaintes des spectateurs concernant des images trop sombres tout en préservant l’intention artistique.

Light Sense : Optimise la qualité de l’image grâce à une détection avancée de la lumière ambiante et des données d’éclairage de référence pour une expérience visuelle idéale.

Optimisation pour le sport et le gaming : Propose des ajustements du point blanc et un contrôle du mouvement adaptés aux besoins spécifiques des sports en direct et des jeux vidéo.

- Mappage tonal avancé : Exploite les avancées des téléviseurs modernes pour des couleurs plus lumineuses, plus nettes et plus vibrantes tout en respectant la vision du créateur.

De plus, Dolby Vision 2 inclut Authentic Motion, un outil de contrôle du mouvement qui offre une sensation cinématographique sans saccades indésirables.



La version standard de Dolby Vision 2 améliore les téléviseurs grand public, tandis que Dolby Vision 2 Max cible les écrans haut de gamme, exploitant pleinement leur potentiel. Les téléviseurs Hisense seront les premiers à prendre en charge Dolby Vision 2, d’autres marques devant suivre chez LG, Sony et autre Samsung. Étant donné que les modèles actuels d’Apple TV prennent en charge le Dolby Vision, il est probable que la prochaine version inclura Dolby Vision 2. On attend la nouvelle Apple TV 4K de quatrième génération d’ici la fin de l’année.