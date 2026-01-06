Samsung dévoile ses moniteurs Odyssey 2026 dont le premier écran 6K 3D sans lunettes au monde

En marge de l’ouverture du CES 2026, Samsung a révélé sa nouvelle série de moniteurs gaming Odyssey 26, comprenant cinq modèles inédits qui repoussent les limites en matière de résolution, de taux de rafraîchissement et d'immersion. Le modèle 3D a particulièrement attiré notre attention.

Odyssey 3D

Le modèle phare est le Odyssey 3D de 32 pouces (modèle G90XH), présenté comme le premier moniteur gaming 6K (6144 x 3456) au monde avec effet 3D sans lunettes. Il utilise des caméras de suivi oculaire en temps réel et un système de lentilles lenticulaires pour ajuster dynamiquement la profondeur et la perspective en fonction de la position de la tête de l'utilisateur, offrant un effet stéréoscopique convaincant sans lunettes ni casque. L'écran propose un taux de rafraîchissement natif de 165 Hz, extensible à 330 Hz via le mode Dual (en résolution 3K réduite), avec un temps de réponse GtG de 1 ms pour un gameplay fluide et sans flou.



Samsung collabore avec des studios de jeux pour optimiser les titres en 3D, ajoutant une profondeur accrue aux terrains, distances et séparations d'objets par rapport au jeu 2D classique. Les premiers jeux compatibles incluent The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture et Stellar Blade, avec une compatibilité principalement orientée PC (l'optimisation native en 3D nécessite l'intervention des développeurs).

Pour les joueurs compétitifs, le Odyssey G6 de 27 pouces propose une résolution QHD native jusqu'à 600 Hz, portée à un record de 1 040 Hz en mode Dual, pour une clarté de mouvement exceptionnelle. Il est compatible AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync afin d'éliminer les déchirures d'image et les saccades.



La série Odyssey G8 s'enrichit de trois variantes :

Modèle 32 pouces 6K : 165 Hz natif (jusqu'à 330 Hz en mode Dual à 3K).

Modèle 27 pouces 5K : 180 Hz natif.

Modèle 32 pouces QD-OLED : résolution 4K avec 240 Hz pour un contraste supérieur et des noirs profonds.

Est-ce compatible avec les Mac ?

Oui, l'écran fonctionnera avec un Mac en tant que moniteur externe classique (affichage en 2D, haute résolution 6K, taux de rafraîchissement élevé, etc.), car les moniteurs Samsung Odyssey haut de gamme sont généralement compatibles avec macOS via HDMI ou DisplayPort (les Mac récents avec puces M supportent bien les résolutions élevées comme 6K).



Cependant, la fonctionnalité 3D sans lunettes ne sera très probablement pas disponible sur Mac. Mais l’espoir fait vivre.



L'ensemble de la gamme Odyssey 2026 sera exposé au CES 2026 à Las Vegas (du 6 au 9 janvier). Les détails sur les prix et la disponibilité n'ont pas encore été communiqués, mais plus d'informations sont disponibles sur le site de Samsung.