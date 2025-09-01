iPhone 17 : 70% des Américains prêts à upgrader selon un sondage

L'enthousiasme pour les iPhone 17 se confirme à quelques jours seulement de la keynote Apple du 9 septembre. Une nouvelle enquête révèle que près de 70% des utilisateurs américains prévoient de passer à la nouvelle génération, marquant une progression notable par rapport à l'année dernière.

Un engouement en hausse pour la nouvelle génération

Les chiffres de SellCell parlent d'eux-mêmes : 68,3% des propriétaires d'iPhone interrogés comptent upgrader vers l'iPhone 17 dès sa sortie, contre 61,9% pour l'iPhone 16 l'an passé. Cette progression de plus de 6 points témoigne d'un regain d'intérêt notable pour les nouveautés Apple.

Sans surprise, les modèles Pro dominent largement les intentions d'achat avec 38,1% des préférences. L'iPhone 17 standard séduit 16,7% des futurs acheteurs, tandis que le mystérieux iPhone 17 Air, supposé ultra-fin, attire déjà 13,5% des sondés. Ce nouveau modèle semble avoir trouvé son public avant même d'être officiellement présenté.

L'autonomie reste le nerf de la guerre pour les utilisateurs, 53% citant l'amélioration de la batterie comme principal moteur d'upgrade. Les nouvelles fonctionnalités et le design arrivent en second (36,2%), suivis des améliorations d'écran (34,3%). Fait notable : l'intelligence artificielle n'apparaît qu'en dernière position avec seulement 7,1% des mentions, suggérant que malgré le battage médiatique autour d'Apple Intelligence, les utilisateurs restent pragmatiques.

Les défis qui planent sur Cupertino

Malgré cet optimisme apparent, Apple fait face à plusieurs écueils. Le prix demeure l'obstacle majeur avec 68,9% des utilisateurs le mentionnant comme frein principal. Plus préoccupant encore, 27,1% des propriétaires d'iPhone estiment qu'Apple a "perdu de son avance" face à la concurrence.

La menace des smartphones pliables se précise également. Si Apple n'en propose pas d'ici 2026, 20,1% des sondés envisagent de basculer vers Samsung et 10,2% vers Google. Ces 30% d'utilisateurs potentiellement volatils représentent un risque non négligeable pour l'écosystème Apple, d'autant que la firme de Cupertino semble avoir pris du retard sur ce segment innovant.

La question tarifaire pourrait s'avérer cruciale avec les possibles taxes douanières : 36,8% reporteraient leur achat en cas de hausse significative des prix. Dans un contexte économique tendu, cette sensibilité au prix pourrait freiner la dynamique observée.

Néanmoins, Apple conserve des atouts solides avec 72,9% d'utilisateurs plus satisfaits qu'auparavant et une fidélité qui reste élevée à 69,6%. La keynote "Awe Dropping" du 9 septembre dira si ces intentions se concrétisent effectivement en ventes record.