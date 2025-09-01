iPhone 17 Air : premier iPhone sans carte SIM physique en France ?

Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure avec l’iPhone 17 Air, qui pourrait être le premier modèle de la marque en Europe à se passer totalement de carte SIM physique. Pour préparer ce changement, l’entreprise forme actuellement ses équipes à l’utilisation de l’eSIM, une évolution attendue de longue date par chez nous.

Apple prépare l’Europe à un iPhone 17 Air sans carte SIM physique

Apple se prépare à introduire dans plusieurs pays européens un modèle d’iPhone 17 sans emplacement pour carte SIM classique. Pour accompagner ce changement, la marque forme en ce moment ses employés à l’utilisation de l’eSIM, une technologie qui remplace la carte physique par une version entièrement numérique.

Les vendeurs agréés et les Apple Store en Europe doivent suivre cette formation avant le 5 septembre 2025. Cette initiative laisse penser qu’au moins un modèle de la prochaine génération, probablement l’iPhone 17 Air, sera exclusivement compatible avec l’eSIM.

L’iPhone 17 Air se distingue par son design particulièrement fin de 5,5 mm, ce qui rend difficile l’intégration d’un tiroir SIM traditionnel. En supprimant ce composant, Apple gagne non seulement de la place à l’intérieur de l’appareil, mais renforce aussi la résistance à l’eau et à la poussière. De plus, l’eSIM apporte un avantage en matière de sécurité, puisqu’elle ne peut pas être retirée en cas de vol.

Même si cette mesure vise d’abord l’Europe, elle pourrait s’étendre à d’autres marchés à moyen terme. Si c'est officiel, on peut également s'attendre à ce que tous les iPhone 18 soient eSIM en France en 2026. Pour rappel, aux États-Unis, tous les iPhone sont eSIM depuis l'iPhone 14.

La présentation officielle de la gamme iPhone 17 est attendue le 9 septembre 2025. Si Apple confirme l’arrivée d’un iPhone uniquement basé sur l’eSIM, cela marquera une étape importante vers une transition complète vers la connectivité numérique, en ligne avec la volonté de la marque de proposer des appareils toujours plus fins et minimalistes.



