Le métavers, un échec à 70 milliards pour Meta

Nous avions été nombreux à le prédire à l’époque, le métavers de Mark Zuckerberg ne ferait pas long feu. Quelques années plus tard, il en annonce officiellement la fin, après avoir englouti des dizaines de milliards de dollars.

Meta tire le rideau sur Horizon Worlds VR : 80 milliards de dollars pour rien

C’est la fin officielle d’une des plus grandes erreurs stratégiques de l’histoire de la tech. Meta vient d’annoncer la fermeture de la version VR de Horizon Worlds, la plateforme sociale en réalité virtuelle qui devait incarner le métavers de Mark Zuckerberg. A partir du 31 mars 2026, l’application disparaitra du Quest Store. Le 15 juin, elle sera définitivement inaccessible sur casque.



La plateforme ne mourra pas complètement, elle survivra sous forme d’application mobile, disponible sur iOS et Android. Mais ce glissement du VR vers le smartphone ressemble davantage à un enterrement discret qu’à une reconversion. Horizon Worlds n’a jamais réussi à dépasser quelques centaines de milliers d’utilisateurs actifs par mois, dans un marché grand public qui n’a jamais vraiment cru à la promesse des mondes virtuels.

Le bilan financier est vertigineux. Depuis la création de Reality Labs fin 2020, la division a accumulé près de 80 milliards de dollars de pertes cumulées. En 2025 seul, les pertes opérationnelles atteignaient 19,2 milliards de dollars, pour seulement 2,2 milliards de revenus générés. En janvier 2026, Meta avait déjà licencié environ 1 500 employés de Reality Labs, soit 10 % de l’effectif de la division, dont plusieurs studios de création de contenu VR.



Ce naufrage se lit aussi comme un tournant d’époque. En octobre 2021, Meta avait changé de nom depuis Facebook pour signifier au monde entier que le métavers était l’avenir. Zuckerberg y voyait “la prochaine frontière”, promettant un milliard d’utilisateurs dans la décennie. Cinq ans plus tard, c’est l’intelligence artificielle qui a capté toute l’attention et les capitaux. Meta oriente désormais ses investissements vers l’IA et les lunettes connectées, avec ses Ray-Ban Display et ses prototypes de lunettes augmentées.



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