Le pape Léon XIV veut “désarmer” l’intelligence artificielle

Avec Magnifica Humanitas, le pape Léon XIV signe une première encyclique résolument tournée vers le XXIe siècle. Face à l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, le souverain pontife appelle à “désarmer l’IA” et à replacer la dignité humaine au cœur du progrès technologique.

Léon XIV publie une encyclique historique pour “désarmer” l’intelligence artificielle

Ce lundi 25 mai, le pape Léon 14 a présenté en personne sa première encyclique, un document de plus de 130 pages intitulé Magnifica Humanitas “Humanité magnifique” en français. Fait rarissime dans l’histoire de l’Église catholique, le souverain pontife s’est lui-même rendu devant la presse en salle du Synode au Vatican pour en assurer la présentation, soulignant par ce geste l’importance qu’il accorde au sujet traité : la protection de la dignité humaine à l’ère de l’intelligence artificielle.



Le choix de la date n’est pas anodin. Le texte, signé le 15 mai, coïncide avec le 135e anniversaire de Rerum Novarum, l’encyclique sociale fondatrice de Léon XIII publiée en 1891 en réponse aux bouleversements de la révolution industrielle. Léon XIV revendique explicitement cette filiation : comme son prédécesseur avait pris position sur la condition ouvrière, il entend aujourd’hui parler au nom des êtres humains face à la puissance des algorithmes.

Le fil conducteur de Magnifica Humanitas tient en une formule : “désarmer l’IA”. Le pape précise que cette expression ne signifie pas rejeter la technologie, mais refuser qu’elle devienne un instrument de domination militaire, économique ou cognitive. L’encyclique, structurée en cinq chapitres, affirme que l’intelligence artificielle ne peut être considérée comme moralement neutre, et exige des cadres juridiques solides, une supervision indépendante des algorithmes et une véritable alphabétisation numérique des citoyens.



Parmi les passages les plus forts, Léon XIV condamne l’usage de l’IA dans les conflits armés. Une histoire qui nous rappelle le conflit entre le gouvernement américain et Anthropic. Il juge inacceptable de “confier à des systèmes artificiels des décisions mortelles”, et appelle à soumettre toute application militaire aux contraintes éthiques les plus rigoureuses. Il dénonce également le coût humain invisible de l’économie numérique : des enfants et des adolescents exploités dans des conditions dangereuses pour extraire les terres rares nécessaires aux microprocesseurs, victimes de ce qu’il nomme “de nouvelles formes d’esclavage”.



La présentation comprenait justement la participation de Christopher Olah, cofondateur de Claude d’Anthropic. Une présence symbolique qui illustre la volonté du Vatican de dialoguer directement avec les acteurs du secteur, et non seulement de les interpeller de loin.



Que pensez-vous de cette initiative ?