Claude Mythos : la fuite qui révèle une IA jugée trop dangereuse

Claude Mythos est bien réel. Ce nouveau modèle d’intelligence artificielle développé par Anthropic serait d’une puissance telle qu’il pourrait présenter des risques sur certains aspects sensibles. La science-fiction a-t-elle rattrapé la réalité ?

Claude Mythos : le modèle d’IA qu’Anthropic juge trop dangereux pour le grand public

Anthropic développe un modèle d’intelligence artificielle d’une puissance telle que ses propres concepteurs jugent sa diffusion trop risquée pour le grand public. L’existence de ce nouveau système, baptisé Claude Mythos et présenté comme bien supérieur à Claude Opus, n’aurait pas dû être révélée. Elle a fuité à la suite de documents internes rendus publics le 27 mars 2026.



Ce qui distingue Mythos de ses prédécesseurs ne tient pas seulement à ses performances brutes en codage ou en raisonnement académique. C’est sa maîtrise de la cybersécurité offensive qui alarme en interne. Selon les documents exposés accidentellement dans un entrepôt de données mal configuré, le modèle serait capable d’identifier et d’exploiter des failles logicielles à une échelle jugée sans précédent, potentiellement supérieure aux capacités défensives actuelles. Les équipes d’Anthropic qualifient eux-mêmes ces aptitudes de porteuses de « risques cybernétiques sans précédent ».

La conclusion tirée est radicale : un outil aussi capable ne peut pas circuler librement. Anthropic a donc fait le choix de restreindre l’accès à Mythos à un cercle très fermé de clients sélectionnés, dans le cadre d’une phase de test anticipé dont les contours restent flous. Aucune date de disponibilité publique n’est évoquée, et rien ne garantit qu’il en existera jamais une.



Anthropic est d’ailleurs déjà sous pression de la part des autorités américaines. Le gouvernement lui reproche de ne pas accorder un accès suffisant à ses travaux en matière de cybersécurité, notamment sur des enjeux liés à l’armée américaine. L’entreprise est actuellement en tension avec le Pentagon sur ces questions sensibles.

Cela rappelle à quel point l’intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante, au point de dépasser parfois ses propres créateurs sur certains aspects. Une chose est désormais claire, l’IA est en passe de transformer en profondeur de nombreux pans de notre société dans les années à venir.



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