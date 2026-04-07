Apple s’associe à Anthropic autour de Claude Mythos, une IA jugée trop puissante pour le grand public. Objectif : exploiter ses capacités pour traquer des failles de sécurité critiques avant qu’elles ne soient utilisées à des fins malveillantes.

Apple rejoint Anthropic pour traquer les failles de sécurité avec l’IA Claude Mythos

Il y a quelques jours, Anthropic a levé le voile (malgré elle) sur un nouveau modèle baptisé Claude Mythos. Jugé trop dangereux, celui-ci ne devrait pas être mis à disposition du grand public… du moins pour l’instant.

En réalité, la société a lancé ce qu’elle appelle le Project Glasswing, une initiative de cybersécurité qui réunit certains des plus grands noms de la tech mondiale. Apple en fait partie, aux côtés d’Amazon Web Services, Google, Microsoft, Cisco, NVIDIA, Broadcom, CrowdStrike, JPMorganChase, Palo Alto Networks et la Linux Foundation. Plus de 40 organisations supplémentaires, impliquées dans le développement ou la maintenance de logiciels critiques, ont également accès à une version préliminaire du modèle.



L’objectif est clair, utiliser la puissance de Mythos pour débusquer les vulnérabilités de sécurité avant que des acteurs mal intentionnés ne puissent en faire autant. Et les premiers résultats sont déjà impressionnants. Anthropic indique que le modèle a identifié des milliers de failles de haute sévérité dans chaque grand système d’exploitation et navigateur web du marché. Certaines de ces failles auraient résisté à des décennies de vérifications humaines et à des millions de tests automatisés.

Un exemple concret a été mis en avant, Mythos aurait détecté et enchaîné une faille dans le noyau Linux permettant théoriquement de prendre le contrôle total d’une machine. Ce genre de vulnérabilité, combinatoire et difficile à déceler, est précisément le terrain sur lequel l’IA excelle là où les méthodes traditionnelles échouent encore aujourd'hui.



Au-delà de la cybersécurité, Claude Mythos affiche selon Anthropic des progrès notables en raisonnement, en utilisation autonome de l’ordinateur et surtout en programmation agentique, surpassant Claude Opus 4.6 sur ces dimensions.



Anthropic ne prévoit pas de rendre Mythos Preview disponible au grand public, mais envisage à terme de permettre des déploiements à grande échelle de modèles de cette classe, pour la sécurité comme pour d’autres usages. Une promesse à surveiller de près.