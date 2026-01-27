Asahi Linux démarre enfin sur les Mac M3… mais c’est encore très loin d’être utilisable

Bonne nouvelle pour les fans de Linux : le projet Asahi Linux vient de réussir à faire tourner une version fonctionnelle sur les Mac équipés de la puce M3 d’Apple. C’est une étape majeure, même si on est encore très loin d’une expérience fluide et prête à l’emploi.

Linux est capable de prouesse sur Mac

Si vous nous suivez, vous savez probablement que le projet existe depuis 2021 et a déjà porté Linux de manière vraiment utilisable sur les M1 et M2 (avec Fedora Asahi Remix, KDE Plasma ou GNOME, accélération GPU, Wi-Fi, batterie, etc.). L’objectif reste le même : intégrer tout ça proprement dans le noyau Linux officiel, pour que n’importe quelle distribution puisse tourner nativement sur du Apple Silicon.

Capture tirée de Reddit : "M3 prend désormais en charge Fedora 43 Asahi Remix et fonctionne avec KDE Plasma !"

Cette nuit, le contributeur IntegralPilot a posté une capture d’écran sur Reddit qui a fait le tour de la communauté : Fedora Asahi Remix 43 avec KDE Plasma qui tourne sur un Mac M3 de base. L’image montre un bureau classique avec gestionnaire de fichiers, infos système, éditeur de texte… et un fond d’écran de fusée (pour la symbolique). D’autres membres ont confirmé que ça marche aussi sur M3 Pro et M3 Max. Mais tout cela est encore très expérimental.



Voici ce qui marche bien :

SSD interne

Écran

Clavier

Trackpad

Et ce qui ne marche pas (ou très mal) :

Le GPU → tout est en rendu logiciel pur (LLVMpipe), donc dès que tu ouvres une fenêtre un peu lourde ou que tu fais du scrolling rapide, c’est lent. Pas d’accélération 3D, pas de jeux modernes, pas de vidéo fluide en 4K…

Le reste (Wi-Fi, Bluetooth, caméra, haut-parleurs, batterie fine, etc.) n’est pas encore là non plus.

Même si Doom tourne (comme toujours sur n’importe quelle config minimaliste), ce n’est clairement pas pour un usage quotidien. C’est une preuve de concept impressionnante, mais pas plus pour l’instant.

Un projet de portage toujours en cours

L’équipe avance vite grâce à la collaboration : IntegralPilot a bossé avec noopwafel et Shiz (des contributeurs chevronnés du projet). Et bonne nouvelle pour la suite : d'autres travaillent déjà sur le M4 (boot basique d’Alpine Linux réussi) et même sur le M5.



Sven Peter (un des devs principaux) avait expliqué fin 2025 dans une conférence : chaque nouvelle puce apporte des changements (contrôleur d’entrée, NVMe, PD controller passé sur SPMI, etc.) qui obligent à repartir un peu de zéro à chaque fois.



L’installation reste compliquée (pas de simple USB bootable comme sur un PC classique), et la stabilité n’est pas encore au rendez-vous.



En clair : si vous avez un M1 ou M2, Asahi Linux est déjà une super alternative viable à macOS. Pour le M3, c’est plutôt à destination des geeks et développeurs qui veulent bidouiller, mais pas du tout recommandé pour ceux qui ont besoin d'une machine fiable et performante au quotidien. Le GPU est le gros chantier restant, et ça va prendre du temps.



La dernière version stable d'Asahi Linux est la 6.17.12 sur Github.