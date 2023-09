Le nouveau Raspberry Pi 5 est deux fois plus rapide avec sa puce maison

Quatre ans après la sortie du Raspberry Pi 4, lui même succédant à trois années de Raspberry Pi 3, la société lance le Raspberry Pi 5, qui est le premier ordinateur de taille normale de la marque à utiliser un processeur construit en interne. L'idée reste la même, proposer un ordinateur complet à prix mini, voire riquiqui.

Découvrez le Raspberry Pi 5

Le Raspberry 5 offre le double, voire le triple, des performances du processeur du Raspberry Pi 4, avec de meilleures capacités graphiques grâce à son GPU VideoCore VII de 800 MHz. La société décrit le processeur du nouveau modèle comme un CPU Arm Cortex-A76 64 bits quad-core cadencé à 2,4 GHz, avec des extensions de cryptographie, des caches L2 de 512 Ko par cœur et un cache L3 partagé de 2 Mo.

Si tout cela est trop technique pour vous, sachez que l'ordinateur dispose de deux ports HDMI, chacun ayant une sortie d'affichage 4K à des fréquences d'images allant jusqu'à 60 fps, ainsi qu'une prise en charge du HDR. Il est également doté d'une prise en charge de caméra "de pointe" utilisant un processeur de signal d'image Raspberry Pi réarchitecturé. Le Raspberry Pi a plus que doublé sa bande passante USB agrégée pour permettre des vitesses de transfert plus rapides, lui a donné les composants nécessaires pour mieux gérer toute combinaison de deux caméras et écrans, a doublé les performances maximales de sa carte SD et a fourni un support pour les périphériques à large bande passante.

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le lancement du Raspberry Pi 5, qui sera disponible à la fin du mois d'octobre. Au prix de 60 $ pour la variante de 4 Go et de 80 $ pour sa sœur de 8 Go (plus les taxes locales), pratiquement tous les aspects de la plateforme ont été mis à jour, offrant une expérience utilisateur sans compromis. Le Raspberry Pi 5 est doté de nouvelles fonctionnalités, il est plus de deux fois plus rapide que son prédécesseur, et c'est le premier ordinateur Raspberry Pi à être doté de silicium conçu en interne ici à Cambridge, au Royaume-Uni.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

CPU Arm Cortex-A76 64 bits à quatre cœurs cadencés à 2,4 GHz

GPU VideoCore VII, prenant en charge OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

Double sortie d'affichage HDMI® 4Kp60

Décodeur HEVC 4Kp60

Wi-Fi® bibande 802.11ac

Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)

Interface de carte microSD à grande vitesse avec prise en charge du mode SDR104

2 × ports USB 3.0, supportant un fonctionnement simultané à 5 Gbps

2 × ports USB 2.0

Ethernet Gigabit, avec prise en charge PoE+ (nécessite une station d'accueil PoE+ séparée, bientôt disponible)

2 × émetteurs-récepteurs MIPI à 4 voies pour caméras/affichages

Interface PCIe 2.0 x1 pour les périphériques rapides

En-tête GPIO 40 broches standard Raspberry Pi

Horloge en temps réel

Bouton d'alimentation

Raspberry Pi OS

Parallèlement au Raspberry Pi 5, la société a développé une nouvelle version du Raspberry Pi OS, le système d'exploitation officiel pour les appareils Raspberry Pi. Cette version est basée sur la version la plus récente de Debian (et de son dérivé Raspbian), connue sous le nom de code "Bookworm", et intègre de nombreuses améliorations, notamment le passage de X11 au compositeur Wayfire Wayland sur les Raspberry Pi 4 et 5. C'est bien sûr du Linux.



Raspberry Pi OS sera lancé à la mi-octobre et sera le seul système d'exploitation de première partie pris en charge pour le Raspberry Pi 5.

Date et prix

Le Raspberry Pi 5 devrait être disponible à l'achat avant la fin du mois d'octobre et rester en production jusqu'en janvier 2035. La variante de 4 Go coûtera 60 dollars aux passionnés, tandis que celle de 8 Go leur reviendra à 80 dollars sur le site de Raspberry. Il est évidemment possible d'ajouter un boîtier, un système de refroidissement et plus encore.



Une partie des clients s'en servent pour en faire une console rétro en installant des émulateurs de SNES, N64, PS1, Master System, etc.