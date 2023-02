Linux 6.2 prend officiellement en charge les Mac M1 et M2, mais...

Linux 6.2 apporte un support natif pour les processeurs M1 / M2 des Mac récents, mais il n'est pas totalement terminé. Pour mémoire, le noyau était compatible depuis la version 5.13.



La prise en charge de Linux sur les processeurs ARM, et plus particulièrement sur les M1 / M2, M1 / M2 Pro, M1 / M2 Max et M1 Ultra d'Apple, a mis du temps à arriver. Après que plusieurs versions expérimentales, il est finalement arrivé avec Linux 6.2 - avec des réserves.

Linux est prêt pour les prochaines puces Apple M3, M4, etc

Le Github officiel partage que la mise à jour contient donc une nouvelle fonctionnalité critique - le support des processeurs M1 et M2. Cette version intervient après qu'Asahi Linux et Alyssa Rosenzweig aient apporté une version utilisable de Linux sur ARM le 31 juillet 2022.

Après des mois de travail pour que Linux se stabilise sur les processeurs M1, il est enfin prêt pour les utilisateurs principaux. Ainsi, Linux 6.2 devrait devenir le noyau par défaut d'Ubuntu 23.04 et sera inclus dans Fedora 38 avant la sortie en avril de Linux 6.3.



Cependant, les utilisateurs de Linux dans les forums de Y Combinator sont un peu moins enthousiastes. Malgré l'effort d'Asahi Linux et de ses ingénieurs, cette version n'est pas prête pour une utilisation quotidienne.



La page GitHub citée plus haut énumère les fonctions supportées ou non dans la version 6.2 de Linux. Et tout cela est loin d'être trivial, car dans de nombreux cas, l'USB, le pavé tactile, le clavier, les haut-parleurs, la prise jack 3,5 mm, et autre ne sont pas fonctionnels à 100%. Il faudra donc attendre encore plusieurs versions pour avoir un système d'exploitation complet sur Mac.



C'est en tout cas une bonne nouvelle pour les clients Apple, qui ont désormais la possibilité d'avoir Linux et Windows 11 via la virtualisation.