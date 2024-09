L'iPhone 16 Pro prend bien en charge le format JPEG-XL

Les iPhone 16 Pro prendront en charge le format de fichier JPEG-XL, selon des informations découvertes dans le code de la Release Candidate d’iOS 18. Contrairement au format JPEG traditionnel, le JPEG-XL offre une meilleure compression, permettant ainsi de réduire la taille des fichiers tout en conservant une qualité d'image supérieure. C'est un concurrent du format WebP inventé par Google.

Une exclusivité pour l'iPhone 16 Pro / Pro Max

Apple n'a pas évoqué cette nouveauté durant l'événement d'aujourd'hui, mais le support du JPEG-XL avait été annoncé avant le lancement des iPhone 16. Il semble que seuls les modèles Pro bénéficieront de la capture d'images en JPEG-XL.

Par rapport au format HEIC, introduit par Apple il y a quelques années, le JPEG-XL présente un avantage majeur : il permet à la fois une compression avec perte (lossy) et sans perte (lossless). Le format HEIC, bien qu'offrant une meilleure qualité que le JPEG standard, reste un format avec perte, ce qui peut entraîner une légère dégradation de l'image. Les professionnels de la photographie préféreront sans doute le JPEG-XL pour sa capacité à éviter toute perte de qualité. De plus, le format HEIC n'a jamais été largement adopté, ce qui a limité son utilité.

HEIC restera toutefois disponible aux côtés des formats JPEG, JPEG-XL, et d'autres. Le format JPEG-XL pourrait ainsi devenir un choix privilégié pour ceux cherchant un compromis entre taille de fichier et qualité d’image, avec des options pour une compression sans perte dans des applications professionnelles. Reste qu'il faut des outils compatibles avec ce format encore trop peu répandu.



