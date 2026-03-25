Claude Code : Anthropic lance le « Auto Mode » pour valider plus vite mais en sécurité

Anthropic continue d’innover rapidement. Après le contrôle du Mac avec Dispatch, la société vient de déployer une nouvelle fonctionnalité très attendue dans Claude Code : le « Auto Mode » (mode automatique). Ce nouveau mode de permissions se positionne comme un juste milieu entre la configuration par défaut (très stricte) et l’option risquée --dangerously-skip-permissions.

Moins d’interruptions, plus de productivité

Par défaut, Claude Code est très conservateur : il demande une approbation manuelle pour chaque écriture de fichier et chaque commande bash. Pour exécuter des tâches longues sans être constamment interrompu, de nombreux développeurs étaient tentés de désactiver complètement les permissions — une pratique jugée dangereuse.



L'Auto Mode change la donne. Il permet à Claude de prendre lui-même certaines décisions tout en maintenant un niveau de sécurité élevé sur le résultat de l'IA générative.

Comment fonctionne le Auto Mode ?

Avant chaque appel d’outil, un classificateur IA (un modèle séparé) analyse l’action prévue et vérifie si elle présente un risque :

Suppression massive de fichiers

Exfiltration de données sensibles

Exécution de code malveillant

Actions hors du périmètre de la tâche demandée

Tentatives de prompt injection

Les deux types d'action :

Actions jugées sûres → elles s’exécutent automatiquement

→ elles s’exécutent automatiquement Actions risquées → elles sont bloquées et Claude propose une autre approche Si Claude insiste à plusieurs reprises sur des actions bloquées, un prompt de permission classique s’affiche à l’utilisateur.

Anthropic insiste cependant sur le fait que ce mode réduit le risque, mais ne l’élimine pas complètement. Il recommande donc fortement de l’utiliser dans des environnements isolés (comme un conteneur ou une machine virtuelle). Et surtout pas sur un code destiné à la production.

Disponibilité actuelle

Disponible dès aujourd’hui en research preview pour les utilisateurs Claude Teams

Les clients Enterprise et API y auront accès « dans les prochains jours »

Un administrateur doit activer la fonctionnalité dans les paramètres d’administration pour les plans Team et Enterprise

Compatible avec les LLM Claude Sonnet 4.6 et Claude Opus 4.6

Un pas de plus vers l’autonomie

Cette annonce arrive juste après la preview permettant à Claude de contrôler directement un Mac. Anthropic accélère clairement le développement d’agents de codage plus autonomes, tout en essayant de maintenir un bon équilibre entre puissance et sécurité.



Le Auto Mode devrait plaire aux développeurs qui passent trop de temps à cliquer sur « Autoriser » et qui cherchent une solution plus fluide sans prendre trop de risques.

Télécharger l'app gratuite Claude by Anthropic