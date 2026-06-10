Claude Fable 5 : Anthropic lance son premier modèle « Mythos» grand public

Anthropic vient d’annoncer le lancement de Claude Fable 5, son nouveau modèle phare de classe Mythos, au-dessus d'Opus. C’est la première fois qu’Anthropic rend un modèle de cette puissance disponible au grand public, tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

Un modèle nettement plus puissant

Selon Anthropic, Fable 5 surpasse tous les modèles précédents de l’entreprise, notamment sur :

L’ingénierie logicielle (pour les développeurs)

Le travail intellectuel complexe

La vision (analyse d’images)

La recherche scientifique

Les tâches longues et autonomes

Le modèle est capable de travailler de manière autonome beaucoup plus longtemps que Claude Opus, tout en maintenant une excellente cohérence.

Sécurité renforcée pour le grand public

Pour éviter tout risque, Anthropic a intégré des garde-fous très stricts :

Les sujets sensibles (cybersécurité, chimie, biologie) sont automatiquement redirigés vers Opus 4.8.

Les déclencheurs de sécurité ne concernent en moyenne que moins de 5 % des conversations.

Parallèlement, Anthropic lance Claude Mythos 5, une version aux capacités encore plus élevées (notamment en cybersécurité), réservée à un petit groupe de partenaires de confiance via Project Glasswing. Apple fait partie de ces partenaires.

Tarification plus accessible

Côté prix, Fable 5 est plutôt bon marché :

10 $ par million de tokens en entrée / 50 $ par million en sortie

(soit moins de la moitié du prix du Mythos Preview précédent)

Le modèle est dès aujourd’hui disponible dans les abonnements Pro, Max, Team et Enterprise jusqu’au 22 juin. Après cette date, son utilisation passera en crédits supplémentaires, en attendant une réintégration dans les forfaits lorsque la capacité sera suffisante.

En résumé

Avec Claude Fable 5, Anthropic réussit le pari de rendre un modèle extrêmement puissant accessible au grand public tout en conservant un contrôle rigoureux sur la sécurité. C’est une étape importante dans la démocratisation des modèles « Mythos-class ».



Un timing étrange au moment où le patron d'Anthropic, Dario Amodei, demande un moratoire et une pause sur l'IA.

Télécharger l'app gratuite Claude by Anthropic