Apple Invitations s'enrichit encore, mais qui va vraiment s'en apercevoir ?

Apple déploie une nouvelle mise à jour de son application Invitations. Au programme, quelques nouveautés mineures qui continuent de peaufiner un service encore très discret auprès des utilisateurs.

Apple met à jour Invitations avec des réactions et des confettis

Apple vient de mettre à jour son application Invitations avec deux ajouts somme toute mineurs. Il est désormais possible de réagir avec un emoji lorsqu'un invité répond à un événement, et une animation de confettis apparaît quand quelqu'un confirme sa présence. La version 1.10 embarque aussi son lot habituel de correctifs et d'améliorations de performance, disponible dès maintenant sur l'App Store.



Sur le papier, rien de choquant : Apple continue de peaufiner une application lancée en février 2025, qui permet de créer des invitations soignées pour un anniversaire ou une baby shower, avec des fonds animés et une intégration poussée à l'écosystème Apple. Un mode cohébergement avait d'ailleurs été ajouté fin juin pour permettre à plusieurs organisateurs de gérer un même événement.

Le problème, c'est que cette application semble vivre sa vie dans un coin de l'App Store, largement ignorée du grand public. Il suffit de regarder les réactions des utilisateurs les plus assidus à chaque mise à jour pour s'en convaincre : les commentaires du type « je ne l'ai jamais utilisée » ou « qui se sert de ça » reviennent systématiquement, et ce n'est pas un hasard si Apple limite la création d'événements aux abonnés iCloud+ disposant d'au moins 50 Go de stockage, une barrière à l'entrée qui n'aide clairement pas à démocratiser l'outil face à des concurrents gratuits et plus simples comme Partiful.



On peut y voir un pari à long terme plutôt qu'un échec. Une partie de la stratégie d'Apple Intelligence mise justement sur les moments de rencontre entre proches, et une application d'invitations bien intégrée pourrait un jour devenir le point de départ d'un assistant capable d'organiser des événements de bout en bout. Mais pour l'instant, avec une disponibilité toujours limitée à l'iPhone et une audience confidentielle, Invitations ressemble surtout à un projet que peu de monde attendait, poli avec soin à chaque mise à jour, sans que personne ne semble vraiment s'en servir.