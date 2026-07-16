CountdownKit : l’application qui cache un service de streaming illégal

CountdownKit se présente sur l’App Store comme une application gratuite toute simple pour créer des comptes à rebours pour vos événements (anniversaires, vacances, mariages…). Une application innocente et plutôt bien conçue, qui a passé sans problème la validation d’Apple.



Pourtant, il suffit de taper le mot « bon » dans la barre de recherche pour que CountdownKit révèle son vrai visage : un véritable service de streaming illégal proposant des milliers de films et séries en haute qualité.

Un fonctionnement bien rodé

Une fois le mot "magique" saisi, l’application débloque un catalogue impressionnant :

Tous les films du moment, y compris ceux encore à l’affiche au cinéma comme Supergirl.

Les dernières séries populaires.

Un large choix de contenus en VF ou VOSTFR.

La qualité vidéo est souvent très bonne, et l’interface reste simple d’utilisation.

Apple une nouvelle fois contourné

Ce n’est malheureusement pas le premier cas du genre. iPhoneSoft avait déjà alerté sur plusieurs applications gratuites qui avaient réussi à passer entre les mailles du filet d’Apple, comme :

Kodi (dans ses versions détournées)

(dans ses versions détournées) Certaines applications de streaming camouflées sous des allures de lecteurs vidéo ou d’outils utilitaires comme KayakTime ou CalcMateSo

Ces précédents montrent les limites du système de validation d’Apple, qui peine parfois à détecter ces fonctionnalités cachées.

Une application qui ne devrait plus rester longtemps

Compte tenu du contenu proposé, CountdownKit viole clairement les règles de l’App Store et les droits d’auteur. Il est très probable que l’application soit supprimée dans les prochains jours par Apple, comme cela a été le cas pour ses prédécesseurs. Surtout après cet article.

Rappel important

Le streaming illégal reste illégal, expose à des risques de sécurité (malware, vol de données) et nuit aux créateurs de contenus. Nous vous recommandons vivement de privilégier les plateformes légales (Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video, Canal+, etc.) qui offrent une expérience bien plus sûre et de qualité.

Avez-vous déjà vu ce type d’applications iPhone camouflées sur l’App Store ? Partagez votre avis en commentaires (sans lien ni nom d’app illégale évidemment).



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