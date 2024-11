Univer Note : l'application de streaming illégal qui a berné l'App Store

L'App Store d'Apple est réputé pour son processus de validation strict des applications. Pourtant, une app de streaming illégal type IPTV a réussi à se hisser en tête des téléchargements en France sous le nom trompeur d'Univer Note. Ce n'est malheureusement pas la première fois et cette nouvelle déconvenue interroge sérieusement. Retour sur ce couac qui interroge sur la fiabilité des contrôles d'Apple.

Univer Note, encore une application illégale

À première vue, Univer Note se présente comme une banale application de prise de notes. Sa description promet d'aider les utilisateurs à "enregistrer les événements de la journée et planifier leur temps". Les commentaires, probablement factices, vantent son côté pratique pour les listes de courses ou les cours à l'université.

Mais une fois installée, la supercherie saute aux yeux. Univer Note n'a rien d'un bloc-notes, c'est en réalité une plateforme de streaming totalement illégale. On y trouve des films et séries issus de Netflix, Disney+ ou même Apple TV+, le tout gratuitement et sans abonnement.

Un succès fulgurant grâce aux réseaux sociaux

Lancée début septembre, Univer Note a rapidement gagné en popularité grâce au bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux. Des vidéos de recommandation ont fleuri sur TikTok et YouTube, propulsant l'app en tête des téléchargements devant des poids lourds comme ChatGPT ou Temu.

Sur l’App Store il y a une appli de piratage de films et séries en streaming qui se fait passer pour une application de prise de notes (aucune idée comment ça passe les contrôles Apple), et dans les commentaires… les gens jouent tous le jeu. pic.twitter.com/gFsi1qAKM3 — Guillaume Champeau (@gchampeau) November 4, 2024

Le modèle économique d'Univer Note repose évidemment sur la publicité, omniprésente dans l'application. Elle demande aussi l'autorisation de suivre les activités des utilisateurs, laissant craindre un ciblage publicitaire agressif voire une revente de données personnelles. Une version Android, non officielle, va jusqu'à vouloir accéder aux appels téléphoniques.

Les failles du processus de validation d'Apple

Cette affaire met en lumière les faiblesses du contrôle des applications par Apple. Malgré ses centaines d'experts qui évaluent chaque soumission, une app illégale a réussi à passer entre les mailles du filet. Le développeur, un certain "Richmond Zapp" introuvable, a probablement soumis une première version légale avant de la transformer via une mise à jour.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple laisse passer des applications de streaming illégal comme Micro Habits ou Flower Butler il y a seulement deux semaines, sans oublier Bliss. Mais le succès d'Univer Note, numéro 1 des téléchargements, est un camouflet pour la marque à la pomme qui met en avant la sécurité de son écosystème. Espérons que cela pousse Apple à renforcer ses contrôles pour éviter ce genre de déconvenue à l'avenir.