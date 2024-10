Disney+ : il n'est plus possible de souscrire via l'application iOS

Disney+ vient de mettre fin à la souscription sur l'application iOS. Pour contourner la taxe d'Apple et faire encore plus d'économies, le géant du streaming oblige ses utilisateurs à se diriger sur la page web.

Disney+ dit stop !

C'est officiel, Disney+ supprime la possibilité de souscrire à l'un de ses abonnements directement via l'application iOS. Disney rejoint le clan des Netflix, Spotify et autres qui ne souhaitent pas payer la taxe de 30 % d'Apple sur les abonnements via sa plateforme.

En se connectant à l'application sans être déjà abonné, un message s'affiche sur l'écran et indique que le système de souscription n'est maintenant plus disponible. Un lien permet d'accéder directement à la page web des abonnements. Plus contraignant pour l'utilisateur, mais plus économique pour Disney+.



Les abonnés actuels qui ont déjà souscrit à un abonnement via l'application sur iPhone et iPad ne sont pas impactés. En revanche, pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui ont déjà un compte et souhaitent se réabonner, ce sera le site web comme unique choix.



Une mesure qui rentre dans le programme de la société qui est désormais dans une phase de restrictions. Divorce avec Canal+, fin du partage des comptes, publicité sur tous les forfaits, augmentation mondiale des prix. Après les années de séduction pour se créer une audience, Disney se concentre à présent sur les bénéfices. Il en va de même pour la plateforme Hulu, indisponible en France.

