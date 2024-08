Disney+ mettra fin au partage de mots de passe dès septembre

Disney a annoncé qu'il allait sérieusement s'attaquer au partage de mots de passe pour son service de streaming Disney+ à partir de septembre. Le PDG Bob Iger a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que Disney commencerait à éliminer le partage de mots de passe "sérieusement" le mois prochain. Une mesure qui intervient juste avant une nouvelle hausse des prix des abonnements.

La fin d'une pratique répandue

Le partage de comptes entre plusieurs foyers est une pratique courante pour réduire le coût des abonnements aux services de streaming. Mais elle représente un manque à gagner important pour ces plateformes. Après Netflix l'an dernier, c'est au tour de Disney+ de déclarer la guerre aux "profiteurs".

La firme aux grandes oreilles avait déjà commencé à limiter le partage de mots de passe dans quelques pays en juin dernier. Elle compte désormais étendre cette politique à l'échelle mondiale, États-Unis compris, dès le mois de septembre. Les utilisateurs qui partagent leur compte en dehors de leur foyer devront payer un supplément ou souscrire un abonnement séparé.

Une stratégie payante pour Netflix

Disney s'inspire de la stratégie mise en place par Netflix en 2023. Le leader du streaming facture maintenant les utilisateurs désirant partager leur compte. Un pari gagnant puisque Netflix a enregistré une forte croissance de ses abonnés dans les mois qui ont suivi, entre nouveaux clients et souscription à l'option payante.

Le montant que facturera Disney+ pour cette option aux États-Unis n'a pas encore été dévoilé. Mais Bob Iger se dit confiant et affirme n'avoir constaté "aucun retour de bâton" suite aux notifications envoyées dans les pays où le partage payant a déjà été mis en place.

Des prix en hausse en octobre

Cette mesure intervient au moment où Disney+ s'apprête à augmenter une nouvelle fois ses tarifs américains. La plupart des forfaits Disney+, Hulu et ESPN+ vont prendre 1 à 2 dollars de plus par mois à partir d'octobre (aux Etats-Unis). L'abonnement Disney+ avec pub passera ainsi de 8 à 10$ mensuels.

Malgré ces hausses de prix à répétition et la fin du partage gratuit des comptes, Bob Iger ne craint pas de perdre des abonnés. Il mise sur l'amélioration des contenus et des algorithmes de recommandation ainsi qu'un meilleur ciblage marketing pour garder les spectateurs engagés et payants sur le long terme. Rendez-vous en septembre pour voir si le pari est réussi, mais pas sûr que Disney+ gagne la bataille du streaming en étant aussi cher et peu permissif.

