Disney+ et Canal+ : le divorce est prononcé

L'une des forces du groupe Canal+ avec ses offres, c'est la diversité des contenus proposés. Si l'offre première sont des chaînes en direct avec du cinéma, du sport et des séries, Canal+ est depuis très longtemps un distributeur majeur de services de streaming. Grâce à des partenariats stratégiques avec des géants comme Netflix, Apple TV+, ou encore Paramount+, Canal arrive à attirer tout type de clients, quel que soit leur âge.

Disney+ et Canal+, c'est la fin

Conclure un accord avec Canal+, c'est un énorme avantage pour atteindre le public français, Netflix et Apple ne diront pas le contraire, car ils ont considérablement augmenté leur part de marché en France dès la signature de leur accord avec le groupe Canal. Cependant, certains services de streaming n'adhèrent pas à ce type de partenariat qui est moins lucratif financièrement que quand un abonné souscrit à une offre directe.



Parmi ces réfractaires, on peut mentionner Amazon, le géant américain n'a jamais souhaité inclure son service de streaming Prime Vidéo dans les offres Canal. Une décision bien regrettable pour les abonnés Canal, mais compréhensible quand on regarde l'incroyable visibilité que dispose déjà Prime Vidéo grâce à la popularité de l'abonnement Amazon Prime.

Un autre service de streaming a décidé cette semaine de se séparer de Canal+ et de mettre fin à son aventure, il s'agit de Disney+. L'entreprise américaine a fait le choix de ne pas renouveler son partenariat avec le groupe Canal qui s'arrête en date du 1er janvier 2025. Cette collaboration qui prend fin entre Disney et Canal signifie que les abonnés n'auront plus le service de streaming inclus dans leur offre Canal à partir de cette date.



Depuis mars 2020, le groupe Canal+ fournissait un accès complet à Disney+ dans la majorité de ses offres disponibles sur son site. Le service de streaming a été proposé dans un premier temps avec 4 écrans et en HD puis avec la nouvelle politique de Disney+, Canal+ a modifié l'offre pour inclure Disney+ avec publicité qui a une valeur de 5,99€ par mois.

Max à la rescousse

Heureusement pour Canal+, ce retrait de Disney+ (qui va probablement faire partir des abonnés) va en quelque sorte être comblé par Max de HBO. Ce nouveau service de streaming fraichement débarqué en France depuis le 11 juin offre un catalogue exceptionnel avec des pépites comme les séries The Last of Us, The Regime, True Detective, House of the Dragon et des films populaires comme Joker, Dune, Le Seigneur des Anneaux... De plus, Max propose une large sélection de documentaires primés et de contenus originaux exclusifs, assurant ainsi une expérience de visionnage diversifiée et de haute qualité pour tous les amateurs de cinéma et de séries.

Le fait d'inclure Max va permettre au groupe français de maintenir une attractivité autour de ses offres.



Disney+ restera accessible jusqu'au 1er janvier 2025 pour les abonnés Canal+. L'une des solutions pour continuer à profiter du service de streaming de manière incluse sera de passer par un autre partenaire français comme Free par exemple qui propose le service dans sa Freebox Ultra sans frais supplémentaires.

