Geekbench 7 est disponible : benchmarks CPU et GPU repensés pour mieux refléter l’usage réel

Primate Labs vient de lancer Geekbench 7, la nouvelle version de son célèbre outil de benchmarking pour mesurer les performances CPU et GPU de nos iPhone, iPad et autre Mac. Près de trois ans après la sortie de Geekbench 6 (février 2023), cette mise à jour majeure apporte de nombreuses améliorations pour coller encore mieux aux usages actuels.

Un multi-cœur plus réaliste

La principale nouveauté concerne le benchmark multi-cœur, entièrement repensé pour mieux correspondre à la façon dont les applications fonctionnent dans la vraie vie. Une tâche ne passe en mode multi-thread que si elle le fait réellement dans les logiciels courants.

Selon Primate Labs, ce changement permet d’obtenir un score multi-cœur beaucoup plus représentatif des performances réelles d’un appareil lors d’un usage quotidien. Nous avons hâte de voir si cela creuse un peu plus l’écart entre Apple et Android.

Un benchmark GPU orienté IA et création

Le benchmark GPU a également été revu pour mieux refléter les usages actuels : apprentissage automatique et création de contenus. Parmi les nouveaux tests :

Détection de visages et application de filtres en temps réel sur vidéo

Upscaling d’images par IA

Floutage d’arrière-plan pour visioconférence

Traitement d’images RAW, étalonnage couleur LUT, path tracing et simulation de fluides

Nvidia CUDA reste supporté, aux côtés d’OpenCL, Vulkan et Metal.

Des tests plus proches du quotidien

Dans cette version 7, Geekbench utilise des jeux de données plus exigeants et variés :

Compression de fichiers et visualisation PDF avec davantage de variété

Tests de développement et de traitement d’images avec plus d’assets et de formats différents

Nouveaux workloads audio et vidéo (Whisper, AV1, Opus) pour simuler visioconférence, partage d’écran et consommation de contenu

Test de physique de jeu avec le moteur Jolt Physics

Éditeur photo enrichi et bibliothèque photo supportant JPEG XL et DNG

Disponible sur iOS, macOS et plus

Geekbench 7 est dès maintenant disponible sur iOS, macOS et d’autres plateformes. L’application reste gratuite pour un usage personnel. La version Pro bénéficie d’une réduction de 20 % (au lieu de 99 €, jusqu’au 6 août).

Avec cette nouvelle version, Geekbench continue de s’adapter aux usages modernes, notamment l’IA et la création de contenus, pour offrir des scores plus pertinents.

Vous avez déjà testé Geekbench 7 ? Quels sont vos résultats sur votre iPhone ou Mac ? Gageons que les prochains iPhone 18 Pro, Pro Max et iPhone Ultra soient testés avec Geekbench 7 par les équipes d’Apple peu avant leur sortie, histoire de nous donner une idée de leurs performances !

Télécharger l'app gratuite Geekbench 7