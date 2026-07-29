HBO Max teste les « Shorts » verticaux sur iPhone

Warner Bros Discovery pousse encore plus loin le format vidéo verticale. Le groupe teste actuellement HBO Max Shorts, un nouveau format de clips courts verticaux sur l’application HBO Max pour iPhone aux États-Unis.

Comment fonctionnent les HBO Max Shorts ?

Ces « Shorts » mettent en avant des scènes iconiques et mémorables du catalogue HBO Max dans un flux vertical défilable, inspiré de TikTok, Instagram ou YouTube Shorts. Et oui, sauf qu'il ne s'agit pas du même contenu ici.

Aperçu des Shorts sur l'app HBO Max.

Voici comment HBO créé ses Shorts :

Un outil IA interne analyse des milliers d’heures de contenu grâce à des métadonnées de scènes.

L’IA suggère les moments les plus percutants.

Des éditeurs humains font la sélection finale.

Les clips sont ensuite adaptés au format vertical pour une lecture fluide.

Le contenu est personnalisé selon votre historique de visionnage sur la plateforme.

De plus, si un extrait vous plaît, vous pouvez :

Lancer immédiatement le film ou la série complète.

L’ajouter directement à votre liste « Ma Liste ».

Objectif de cette fonctionnalité

Warner Bros. veut faciliter la découverte de contenus dans son immense catalogue HBO Max. Au lieu de parcourir des pages de titres, les utilisateurs scrollent des scènes marquantes (moments cultes, trailers, séquences émotionnelles…) pour trouver rapidement leur prochaine série ou film.

Statut du déploiement

Le test est actuellement limité à un petit nombre d’utilisateurs iPhone aux États-Unis. Cependant, Warner Bros. semble avoir déjà décidé d’étendre cette fonctionnalité à d’autres appareils et à d’autres pays dans les mois à venir.



Si cette approche peut aider à découvrir des pépites, beaucoup critiquent l’invasion du format vertical (portrait) sur des productions cinématographiques et séries initialement pensées en format horizontal. C’est la dernière en date d’une tendance plus large dans l’industrie du streaming, pas sûr qu'elle soit pertinente dans le cas présent. Qu'en pensez-vous ?

Télécharger l'app gratuite HBO Max