L'app NADIR trouve le meilleur moment pour ouvrir vos fenêtres

Alors que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, trouver le bon moment pour aérer son logement peut faire toute la différence. Avec NADIR, une application iPhone propose d'automatiser cette tâche en indiquant quand ouvrir et fermer ses fenêtres pour conserver un intérieur plus frais.

Canicule : cette application iPhone optimise l'ouverture de vos fenêtres pour rafraîchir votre logement

Avec les épisodes de fortes chaleurs qui se multiplient, garder un logement frais sans climatisation devient un véritable défi. C’est précisément l’objectif de NADIR, une nouvelle application iPhone pensée pour aider les habitants à profiter au mieux de la fraîcheur nocturne.

Son principe est simple : l’application compare, heure par heure, la température extérieure à celle estimée à l’intérieur de votre logement. À partir de ces données, elle détermine le moment idéal pour ouvrir puis refermer les fenêtres afin de limiter la montée en température durant la journée.

La configuration ne prend que quelques instants. Après avoir renseigné votre ville ou autorisé la géolocalisation ainsi que quelques caractéristiques de votre logement, NADIR génère un créneau personnalisé. L’application peut par exemple recommander d’ouvrir les fenêtres de 22 h à 7 h, puis de les refermer dès que l’air extérieur devient plus chaud que celui du logement.

Pour aller plus loin, un graphique affiche l’évolution prévue des températures intérieure et extérieure sur les 30 prochaines heures. Cette visualisation permet de comprendre pourquoi un créneau est recommandé et d’anticiper les changements météorologiques.

NADIR mise également sur l’automatisation. Des notifications préviennent lorsqu’il est temps d’ouvrir ou de fermer les fenêtres, avec des rappels quelques minutes plus tard si l’alerte est manquée. Des widgets pour l’écran d’accueil permettent aussi de consulter en permanence le prochain créneau conseillé, sans avoir à lancer l’application.

Contrairement à de nombreuses applications météo, NADIR met en avant la transparence de son fonctionnement. Elle s’appuie sur les données d’Open-Meteo et sur un modèle thermique à deux nœuds pour estimer le comportement d’un logement face aux variations de température. Les explications scientifiques sont directement accessibles depuis l’application.

Sans publicité ni suivi publicitaire, NADIR s’adresse avant tout aux personnes qui souhaitent réduire l’utilisation de la climatisation ou qui n’en disposent pas. Une approche pragmatique qui pourrait séduire de nombreux foyers lors des prochaines vagues de chaleur.

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