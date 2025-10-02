Les applications Affinity pour iPad sont gratuites (pour le moment)

En prévision d'une annonce majeure le 30 octobre 2025, les applications iPad d'Affinity — Affinity Photo 2, Affinity Publisher 2 et Affinity Designer 2 — sont actuellement gratuites sur l'App Store. Cette offre pourrait être temporaire, alors ne tardez pas à les télécharger !

Affinity Photo 2, Affinity Publisher 2 et Affinity Designer 2

Suite à l'acquisition de Serif, l'éditeur d'Affinity, par Canva en mars 2024, les applications ont bénéficié d'une période d'essai gratuite prolongée sur iPad et Mac. Désormais, les versions pour iPad semblent être définitivement gratuites — ou peut-être s'agit-il d'une erreur. Affinity tease une annonce de "véritable liberté créative" pour le 30 octobre, mais les détails restent flous, et l'offre gratuite pour iPad n'a pas été officiellement annoncée.

Comment obtenir les applications gratuites

Téléchargez Affinity Designer 2, Publisher 2 ou Photo 2 depuis l'App Store sur votre iPad. Appuyez sur "Acheter maintenant" (indiqué à 0 $). Confirmez l'achat. Enregistrez l'application avec votre compte Affinity.

Les applications s'affichent initialement comme un essai gratuit de 7 jours, mais le prix d'achat de 0 $ les rend utilisables à vie après enregistrement. Ce sont des outils créatifs de premier plan, et beaucoup d'utilisateurs craignaient que l'acquisition par Canva ne les modifie radicalement.

Versions Mac et disponibilité

Les versions Mac des applications restent payantes là où elles sont disponibles. Elles ont été retirées du Mac App Store au Royaume-Uni et aux États-Unis, bien qu'elles puissent encore être accessibles dans d'autres régions à leur prix habituel.



Depuis l'acquisition de Serif par Canva le 26 mars 2024, des changements suscitent des inquiétudes. La chaîne YouTube de Serif et sa boutique de plug-ins sont fermées, les forums passeront en mode lecture seule le 6 octobre, et les licences universelles ne sont plus disponibles. Le site d'Affinity a également supprimé les liens de téléchargement visibles pour la suite d'applications, bien que des liens directs puissent être trouvés via une recherche.



L'annonce du 30 octobre nous donnera certainement plus d'informations sur l'avenir de la suite créative, concurrente d'Adobe et de Pixelmator, désormais sous le giron d'Apple.

