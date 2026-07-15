Anthropic déploie Claude for Teachers aux États-Unis

Anthropic étend l'accès à Claude avec une nouvelle offre destinée au monde de l'éducation. Les enseignants américains du primaire et du secondaire pourront désormais profiter gratuitement des fonctionnalités premium de l'assistant IA.

Cela concerne tout le système scolaire américain de la primaire au lycée

Après avoir multiplié les offres dédiées aux entreprises et aux étudiants du supérieur, Anthropic s'attaque à un nouveau public avec Claude for Teachers. Ce programme donne un accès gratuit aux fonctionnalités premium de Claude, habituellement réservées à l'abonnement Pro, à tous les enseignants vérifiés du système K-12 aux États-Unis, c'est à dire de la maternelle jusqu'à la fin du lycée.



L'argument central de cette offre tient en une phrase mise en avant par Anthropic : redonner aux enseignants le temps qu'ils passent sur la préparation de cours et la paperasse administrative, plutôt que sur leurs élèves. Concrètement, Claude peut générer des plans de cours, des évaluations formatives, des supports différenciés selon le niveau des élèves, ou encore rédiger des newsletters destinées aux parents. L'assistant peut aussi anticiper les erreurs de compréhension les plus fréquentes sur une notion donnée et proposer des questions de discussion pour les faire émerger en classe.

La particularité de cette offre repose sur sa connexion à Learning Commons, une base de données qui donne à Claude accès aux standards académiques des cinquante États américains, garantissant que les contenus générés restent alignés sur les programmes officiels et les méthodes pédagogiques reconnues, comme Illustrative Mathematics ou OpenSciEd.



Anthropic met également l'accent sur la protection des données des élèves, un sujet sensible outre-Atlantique. Les comptes enseignants vérifiés ne servent jamais à l'entraînement des modèles, et l'offre a été conçue en tenant compte du cadre légal FERPA ainsi que du "Gold Standard" établi par l'American Federation of Teachers, syndicat dont la présidente Randi Weingarten a publiquement soutenu l'initiative.



Les enseignants intéressés doivent faire vérifier leur statut sur claude.ai/teachers avant le 30 juin 2027 pour bénéficier d'une année complète d'accès gratuit. Pour l'instant, l'offre cible les enseignants à titre individuel, une version pensée pour les écoles et les districts scolaires étant annoncée comme à venir. Aucune extension européenne ou française n'est mentionnée à ce stade.