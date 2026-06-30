Anthropic lance Claude Sonnet 5 et Claude Science

Anthropic poursuit sa montée en puissance dans l'IA avec deux annonces complémentaires. La "startup" lance Claude Sonnet 5, un modèle plus autonome pour les tâches complexes, ainsi que Claude Science, une application dédiée aux chercheurs capable d'automatiser une grande partie du travail scientifique.

Anthropic dévoile Claude Sonnet 5 et Claude Science

Anthropic a dévoilé ce mardi deux nouveautés qui dessinent une même stratégie : rendre Claude plus autonome et précis dans l'exécution de tâches longues, que ce soit pour les développeurs ou pour les scientifiques. Toujours plus de puissance, pour votre bien mais pas pour votre portefeuille.

Claude Sonnet 5

Claude Sonnet 5, le nouveau modèle intermédiaire de la gamme, est présenté comme le Sonnet le plus agentique jamais publié. Il se rapproche désormais des performances d'Opus 4.8 sur le raisonnement, l'usage d'outils et le codage, tout en restant nettement moins cher. Anthropic évoque des retours d'entreprises partenaires qui constatent que le modèle termine des tâches complexes jusqu'au bout, vérifie son propre travail sans qu'on le lui demande, et tient mieux la distance sur des projets en plusieurs étapes.



Sur le plan de la sécurité, le modèle affiche un taux de comportements indésirables plus faible que son prédécesseur Sonnet 4.6, avec des garde-fous renforcés contre les usages cybercriminels malgré des capacités limitées dans ce domaine. Le modèle devient l'option par défaut des formules Free et Pro, et reste disponible sur Max, Team et Enterprise ainsi que sur Claude Code et la plateforme développeurs sous l'identifiant claude-sonnet-5.

Introducing Claude Sonnet 5, our most agentic Sonnet yet.



It makes plans, uses tools like browsers and terminals, and runs autonomously at a level that just a few months ago required larger and more expensive models. pic.twitter.com/UKK8G7ww5h — Claude (@claudeai) June 30, 2026

Claude Science

En parallèle, Anthropic lance Claude Science, une application de bureau pensée comme un véritable poste de travail pour les chercheurs en sciences de la vie. L'outil exécute des analyses complètes, navigue dans plus de soixante bases de données scientifiques, gère le calcul sur ordinateur personnel ou cluster, et conserve une traçabilité complète du code, de l'environnement et de la conversation derrière chaque figure produite.



Disponible en version bêta sur macOS et Linux pour les formules Pro, Max, Team et Enterprise, l'application cible en priorité la génomique, la biologie structurale et la chimie computationnelle, avec un tarif préférentiel pour les laboratoires académiques.