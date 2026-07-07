Maestral, le client Dropbox gratuit et léger pour Mac, va fermer

Maestral, le client Dropbox open-source léger et gratuit pour Mac, a été officiellement archivé par son développeur principal, Sam Schott. Après sept années d’existence, ce projet populaire va cesser d’être maintenu.

Pourquoi Maestral était apprécié ?

Maestral s’est imposé comme une excellente alternative à l’application officielle Dropbox, surtout pour les utilisateurs sur des systèmes ou configurations non officiellement supportés. Ses principaux atouts :

Très léger et discret (faible consommation mémoire et taille réduite).

Synchronisation en arrière-plan sans interface lourde.

Support de plusieurs comptes Dropbox simultanés.

Synchronisation sélective et nombre illimité d’appareils.

Pas de limite imposée par Dropbox.

Beaucoup d’utilisateurs l’utilisaient précisément pour éviter le « bloat » de l’application officielle.

Une décision liée au manque de temps

Dans un message sur GitHub, Sam Schott explique :

À compter du 28 juillet 2026, ce projet est archivé. C’était un défi intéressant de développer un client de synchronisation, mais je manque malheureusement de temps pour investir dans Maestral ces jours-ci. J’ai aussi arrêté d’utiliser Dropbox personnellement.

Le projet ne recevra plus de mises à jour ni de correctifs de sécurité. Il restera utilisable encore quelques mois ou années, tant que les certificats restent valides, mais finira par ne plus fonctionner correctement.

Que faire si vous utilisez Maestral ?

À court terme : Le client continue de fonctionner pour l’instant.

: Le client continue de fonctionner pour l’instant. À moyen terme : Préparez une alternative (l’application officielle Dropbox, ou d’autres clients open-source si des forks apparaissent).

: Préparez une alternative (l’application officielle Dropbox, ou d’autres clients open-source si des forks apparaissent). Communauté : Si un développeur souhaite reprendre le projet, un fork reste possible.

Cette annonce marque la fin d’une belle aventure pour un outil apprécié de la communauté Mac. Maestral restera dans les mémoires comme un exemple réussi de logiciel léger et efficace. Si vous cherchez un client Dropbox alternatif, l’application officielle reste la solution la plus stable, même si elle nécessite plus de ressources matérielles. Maestral tire sa révérence après sept ans de bons et loyaux services. Merci à Sam Schott pour ce projet qui a simplifié la vie de nombreux utilisateurs Mac.