Le client officiel TweetDeck pour Mac fermera ses portes au 1er juillet

Twitter a annoncé aujourd'hui qu'il allait fermer TweetDeck pour Mac le mois prochain pour se concentrer sur la version web du client officiel. Une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs, mais qui tombe sous le sens avec des navigateurs performants sur Mac et PC.

"À partir du 1er juillet, l'application TweetDeck pour Mac sera supprimée", peut-on lire dans une bannière en haut de TweetDeck pour Mac. Twitter a indiqué que les utilisateurs peuvent continuer à accéder à TweetDeck sur le web à l'adresse TweetDeck.com.



Dans un tweet, Twitter a déclaré qu'il "dit au revoir à TweetDeck pour l'application Mac pour se concentrer sur l'amélioration de TweetDeck et qu'on pourra tester la future Preview", qui fait référence à la version remaniée de TweetDeck testée sur invitation uniquement.

We're saying goodbye to TweetDeck for the Mac app to focus on making TweetDeck even better and testing our new Preview. July 1 is the last day it'll be available.



You can still use TweetDeck on web and more invites to try the Preview will be rolling out over the next few months!