Notchly utilise l'encoche du MacBook pour vous suivre vos agents IA et plus encore

Une excellente nouvelle pour tous les propriétaires de MacBook Pro avec encoche : Notchly est une application gratuite et open-source qui transforme cette zone souvent sous-exploitée en un espace interactif inspiré de la Dynamic Island de l’iPhone. Mais elle va plus loin que ses concurrentes comme Notchmeister ou NotchNook.

Qu’est-ce que Notchly ?

Comme nous l'a expliqué Serhii par message, Notchly transforme l’encoche de votre MacBook en un centre d’informations et de contrôles utile et élégant. Et en effet, l’application propose des contrôles musicaux complets, des gestes intuitifs, de petits widgets et HUDs, ainsi qu’une prise en charge de l’écran verrouillé. Développée avec les technologies Apple natives, elle est particulièrement légère, fluide et parfaitement intégrée à macOS. L’application est activement maintenue et reçoit régulièrement des mises à jour.



L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est son intégration avec les agents IA. Notchly peut afficher des notifications de type Dynamic Island lorsqu’un outil comme Codex ou Claude demande une validation humaine ou termine une tâche en arrière-plan. C’est particulièrement utile pour les développeurs qui travaillent avec des agents IA de programmation et qui ne veulent plus constamment basculer vers une autre fenêtre pour suivre l’avancement de leurs tâches.

Autres fonctionnalités

Animations et transitions natives très soignées

Support multi-écrans (priorité à l’écran principal)

Mode Focus et alertes personnalisables

Philosophie local-first : aucune collecte de données

Configuration requise

macOS 14.6 Sonoma ou supérieur

MacBook avec encoche (M1 Pro/Max et plus récents)

Installation

Téléchargez le dernier DMG depuis les Releases GitHub Glissez l’application dans le dossier Applications Lancez-la (autorisations Automation nécessaires pour Spotify/Apple Music)

Une app gratuite et open-source

L’application est gratuite, open source (licence MIT) et régulièrement mise à jour.

Lien officiel : github.com/Notchly/Notchly

Ce genre d’outil montre à quel point la communauté macOS est créative pour tirer parti du hardware Apple, comme le dernier MacBook Air M5. Notchly s’impose déjà comme l’une des meilleures solutions pour rendre l’encoche vraiment utile.