Safari va perdre la deuxième place du navigateur "le plus utilisé dans le monde"

Il y a 7 heures

Applications Mac

Julien Russo

5



Dans tous les rapports qui circulent, Safari est une véritable star dans l'écosystème Apple, cependant le navigateur internet manque cruellement de popularité sur les PC Windows et autres appareils où il n'est plus proposé au téléchargement par Apple. Selon StatCounter qui s'intéresse de près à l'évolution du marché, Safari pourrait bientôt être relégué à la troisième place !

Microsoft Edge sur le point de dépasser Apple ?

Safari n'a jamais été vu comme un navigateur internet performant, moderne et pratique, beaucoup de consommateurs le comparent à ce qu'était Internet Explorer dans le temps, ce qui inquiète d'ailleurs beaucoup Apple de voir son navigateur internet basculer dans une mauvaise image comme celle-ci. Selon le dernier rapport de StatCounter, Safari était toujours le deuxième navigateur internet le plus utilisé dans le monde en janvier 2022, cependant, cela ne devrait plus durer pour très longtemps.



À l'heure actuelle, Safari détient 9,84% de part de marché au niveau mondial, ce qui est très loin de Google Chrome qui est à 65,38% de part de marché. Le navigateur internet de la firme de Mountain View cartonne dans le monde entier, quelle que soit la tranche d'âge de l'utilisateur !

Le petit problème qui se présente aujourd'hui, c'est que Safari risque de bientôt se faire dépasser par... Microsoft Edge.



Le navigateur de Microsoft a acquis un grand nombre d'utilisateurs ces derniers mois, ce qui a permis de faire évoluer la part de marché pour que celle-ci atteigne 9,54%. L'entreprise est dans une démarche de reconquête de ses anciens utilisateurs qui avaient accordé leurs confiances à l'époque d'Internet Explorer. Malheureusement, vu comment le navigateur internet était jugé chaotique, ce n'est pas facile pour Microsoft, mais les choses semblent se faire progressivement et très doucement.

Comme le révèle le rapport, Apple n'arrive pas à attirer de nouveaux utilisateurs sur Safari, pire encore l'entreprise en perd. En janvier 2021, le navigateur internet pommé comptait 10,38% en part de marché mondial, la statistique a baissé de 0,54%, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs en moins.



Microsoft Edge va-t-il dépasser Safari d'Apple sur le marché mondial ? Selon certains observateurs, cela pourrait se réaliser dans quelques mois, Microsoft est déterminé à récupérer ses utilisateurs et s'en donnent les moyens avec des discours valorisants et rassurants avant de télécharger son navigateur, une grande disponibilité (dont également sur l'univers macOS), des mises à jour régulières pour optimiser les performances...



Si Edge prend la seconde place, ce sera uniquement au niveau mondial, comme le déclare Statcounter. Safari garde une certaine avance aux États-Unis, la part de marché est de 18,12% contre 12,09% pour Edge. Le navigateur internet d'Apple est déjà troisième en Europe !