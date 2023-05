Safari reprend sa deuxième place de navigateur web le plus utilisé au monde

Dans l'écosystème Apple, Safari est sans aucun doute l'un des navigateurs internet qui propose la meilleure expérience utilisateur avec une fluidité, une performance et une rapidité optimale. Si le navigateur web d'Apple a connu des hauts et des bas, il est aujourd'hui une référence et les clients Apple semblent l'avoir bien compris quand on observe le taux d'utilisation !

Safari, 2e navigateur internet dans le monde

Statcounter, une société qui surveille la notoriété des navigateurs internet à l'aide de données provenant de plusieurs sites web, indique que Safari est à nouveau le deuxième navigateur le plus populaire au monde. Plus précisément, Microsoft Edge est passé à la troisième place, avec 11% des utilisateurs d'ordinateurs de bureau, derrière Safari (11,87%).



Cette soudaine accélération qui permet de repasser devant Microsoft peut s'expliquer par l'amélioration de Safari qui a gagné plusieurs nouveautés très attendues (les notifications push web, l'édition de mots de passe forts, les groupes d'onglets partagés...), mais aussi par le fait que le navigateur internet est préinstallé sur plusieurs appareils Apple : l'iPhone, l'iPad et le Mac. Une stratégie qui donne un énorme coup de pouce à Apple.

Dans le classement, on retrouve également la domination de Google Chrome, le navigateur web de la firme de Mountain View se place à la première position avec un taux d'utilisation de 66,13%, loin devant Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Opéra.



Voici ce que donne le classement de Statcounter

Google Chrome : 66,13 % Safari : 11,87 % Microsoft Edge : 11 % Firefox : 5,65 % Opéra : 3,09 % Internet Explorer : 0,55 %

Vous l'aurez compris, Google Chrome garde sa place de leader et de très loin. Le navigateur web de Google continue de convaincre facilement les utilisateurs de Mac et PC, mais aussi les habitués d'iOS et Android. N'oublions pas que maintenant, les propriétaires d'iPhone peuvent aisément changer le navigateur web par défaut dans les réglages, chose qui n'était pas possible avant pour ceux qui ne voulaient pas de Safari.



Globalement, Google Chrome ne déçoit pas, le navigateur web assure sur la rapidité grâce à son moteur de rendu appelé "Blink" qui permet un chargement très rapide des pages web, sur la sécurité grâce aux multiples fonctionnalités de sécurité intégrées, l’unification des services de Google (Gmail, Drive, YouTube...), les extensions qui sont bien plus nombreuses que sur Safari... Utiliser Google Chrome, c'est profiter d'un navigateur qui propose une expérience parfois bien plus complète que ses concurrents !



À voir maintenant ce que nous réserve Apple pour Safari cette année, on imagine que des annonces auront lieu à l'événement d'ouverture de la WWDC 2023, le 5 juin prochain !