Le navigateur Safari fête ses 20 ans !

Ce samedi 7 janvier marque le vingtième anniversaire de la présentation de Safari par Steve Jobs, lors de la Macworld Expo de San Francisco en 2003. À l'époque, Apple présentait Safari comme le "navigateur web le plus rapide jamais créé pour le Mac". En vingt ans, il a été rattrapé par Chrome de Google, mais a su récemment se démarquer avec un nouveau moteur et surtout en axant l'expérience sur la confidentialité de nos données.

Un navigateur indispensable sur Mac

En comparaison avec Internet Explorer de Microsoft sur Mac, Apple affirmait que la première version de Safari chargeait les pages plus de trois fois plus vite. Dans le cadre d'un accord de cinq ans entre Apple et Microsoft, Internet Explorer a été le navigateur par défaut du Mac de 1998 à octobre 2003, date de sortie de OS X Panther avec Safari.

Dans un communiqué de presse en janvier 2003, Steve Jobs a déclaré :

Safari est le navigateur le plus rapide sur le Mac, et nous prévoyons que beaucoup penseront qu'il s'agit du meilleur navigateur jamais créé. Avec le premier navigateur entièrement original développé depuis de nombreuses années, nous réintroduisons l'innovation dans cette catégorie.

À ce moment-là, Apple proposait la première bêta publique de Safari pour OS X Jaguar. Cette version du navigateur présentait d'importants changements autour de la gestion des signets, le moteur de rendu WebKit pour une navigation plus rapide, les capacités de recherche Google intégrées directement dans la barre d'outils, etc.



Après le Mac, nous avions découvert Safari sur l'iPhone et l'iPad, des versions mobiles respectivement mises à disposition en 2007 et 2010. Sur toutes les plateformes d'Apple, le navigateur utilise toujours WebKit, un moteur de rendu partagé notamment avec Chrome.



Justement, Chrome de Google, qui a fait ses débuts en 2008 et est devenu depuis le navigateur web le plus utilisé au monde, PC et Mac confondu. Safari reste cependant le navigateur de bureau le plus rapide au monde, selon Apple, et il charge les sites web fréquemment visités sur le Mac 50 % plus vite en moyenne que Chrome. Le navigateur d'Apple compte 1 milliard d'utilisateurs actifs.