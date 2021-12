Notchmeister : une app gratuite pour décorer l'encoche des MacBook Pro

Si l'inclusion d'une encoche en haut de l'écran des derniers MacBook Pro 2021 a été tournée en dérision comme ce fut le cas en 2017 avec l'iPhone X, c'est désormais une réalité pour ceux qui ont acheté le dernier ordinateur portable d'Apple équipé de sa surpuissante puce M1 Pro / M1 Max. Alors que certaines apps ou fonds d'écran visent à masquer la "notch", d'autres ont pris le contrepied parfait en mettant en exergue le décroché.



Comment ça marche Notchmeister ?

Les petits gars de The Iconfactory viennent de publier une nouvelle application appelée "Notchmeister" qui vous permet d'ajouter des effets à l'encoche. Il s'agit en effet d'un moyen simple et amusant d'embellir votre encoche signé du studio derrière le client Twitterrific et le jeu Frenzic.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à votre souris lorsqu'elle se déplace sous l'encoche ? Notchmeister répond à cette question avec des effets passionnants qui font entrer votre Mac dans une toute nouvelle dimension.

L'application gratuite offre une poignée d'effets que vous pouvez appliquer à la zone de votre écran autour de l'encoche, y compris des lumières festives, un écran radar pop-up, ou encore un effet de lueur qui suit votre pointeur derrière l'encoche. Voici la liste des effets inclus dans cette première version :

Glow - Un curseur éclairera votre chemin.

Cylon - En hommage à Galactica.

Fuite de plasma - Ta souris peut briser le champ de confinement magnétique qui maintient la puissance du M1 sous contrôle !

Festif - Laisse ton Mac célébrer les fêtes de la meilleure façon qui soit : en binaire.

Nano Radar - Une invention brevetée vous permet de savoir exactement où est passée votre souris.

Bien sûr, c'est un pur gadget, mais c'est aussi un téléchargement gratuit sur le Mac App Store. Prenez quelques minutes pour jouer avec, Notchmeister pourrait rester avec vous quelque temps...



PS : si vous n'avez pas un MacBook Pro 2021, Notchmeister inclut également une encoche de remplacement authentique pour les anciens modèles, histoire de vous donner envie d'en acquérir un (ou pas).

