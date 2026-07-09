Grok 4.5 est disponible : performances, prix et capacités agents

xAI, pardon SpaceXAI, a officiellement lancé Grok 4.5, son nouveau modèle spécialement entraîné pour le codage et les agents autonomes. Il est déjà disponible dans le SpaceXAI console, Grok Build et dans Cursor avec les limites réinitialisées pour un essai gratuit. Rappelons que Cursor a été racheté par SpaceX pour 60 milliards le mois dernier.

Performances : plus rapide et plus efficace

Grok 4.5 se distingue par une très forte efficacité opérationnelle :

Il utilise environ deux fois moins de tokens par tâche que les modèles concurrents

Il délivre un débit supérieur en tokens par seconde

Il est particulièrement performant sur les grands codebases et les projets complexes impliquant plusieurs dépôts et outils

Il gère très bien les tâches longues et multi-étapes (plusieurs centaines de compétences et d’outils différents)

xAI le positionne comme un modèle « frontier » (de pointe) tout en étant beaucoup plus économe en ressources.

Prix : très compétitif

Sur le plan tarifaire, Grok 4.5 est particulièrement agressif :

2 $ par million de tokens en entrée

6 $ par million de tokens en sortie

Selon xAI, cela représente moins de la moitié du prix des modèles comparables du marché, et même cinq fois moins cher que Claude. Cette tarification rend le modèle particulièrement intéressant pour les développeurs et les entreprises qui font un usage intensif de l’IA.

Capacités agents : un vrai modèle agentique

Grok 4.5 est le premier modèle d’xAI entraîné spécifiquement pour le raisonnement agentique. Il a été entraîné en collaboration avec Cursor et peut :

Planifier et exécuter des tâches complexes de manière autonome

Utiliser plusieurs outils en parallèle

Travailler sur de longs horizons (plusieurs étapes, plusieurs fichiers, plusieurs dépôts)

Gérer des workflows multi-agents (mode « ultra »)

Il excelle particulièrement dans les environnements de développement réels, là où les tâches ne sont pas simples mais s’étalent sur de longues sessions de travail.



Announcing Grok 4.5, our first model trained specifically for coding and agents. It was trained with Cursor and offers frontier intelligence at leading speeds and cost efficiency.https://t.co/i8HpU7w64k pic.twitter.com/oBjGtTsoNc — SpaceXAI (@SpaceXAI) July 8, 2026

Comment utiliser Grok 4.5 (Grok Build) sur Mac via Terminal

Voici un guide simple et complet pour installer et utiliser Grok Build (alimenté par Grok 4.5) directement dans votre Terminal sur Mac.

1. Installation (une seule commande)

Ouvrez votre Terminal et tapez :

curl -fsSL https://x.ai/cli/install.sh | bash

Cette commande télécharge et installe automatiquement Grok Build. L’installation est rapide et fonctionne sur n’importe quel codebase, quel que soit le langage.

2. Utilisation de base

Une fois installé, vous pouvez lancer Grok Build directement dans n’importe quel dossier de projet :

grok-4.5

Ou pour une tâche précise :

grok-4.5 "Explique-moi ce fichier main.swift"

3. Commandes utiles

Mode Plan : Pour les tâches complexes (il propose un plan avant de coder)

grok-4.5 plan

grok-4.5 plan Subagents : Pour lancer plusieurs agents en parallèle

grok-4.5 subagents

grok-4.5 subagents Skills : Pour créer des commandes réutilisables

/skillify (après une session)

/skillify (après une session) Toujours approuver : Pour laisser Grok agir sans confirmation à chaque fois

grok-4.5 always-approve

4. Astuces

Grok Build peut lire tout votre projet, exécuter du code, faire des commits Git, chercher sur le web, etc.

Il fonctionne même en mode headless pour les CI/CD.

Vous pouvez personnaliser les couleurs, polices et apparence.

Disponibilité

Grok 4.5 n’est pas encore disponible dans l’UE, mais xAI prévoit un déploiement d’ici la fin du mois.

Qu’en pensez-vous ? Grok 4.5 vous semble-t-il être le meilleur rapport performance/prix actuel ? Dites-le-nous en commentaire !

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