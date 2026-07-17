1Password s’associe à Claude : l’IA peut se connecter sans voir vos mots de passe

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de 1Password ! L’application de gestion de mots de passe vient d’ajouter une intégration officielle avec Claude (le modèle d’Anthropic), permettant à l’IA d’utiliser vos identifiants de connexion en toute sécurité. Pour le moment disponible sur Mac uniquement.

Comment ça marche ?

Lorsque Claude a besoin de se connecter à un site web pour accomplir une tâche, 1Password intervient de façon sécurisée :

L’application vous montre exactement quel identifiant Claude souhaite utiliser et pour quelle raison

Vous validez la demande

1Password injecte directement les identifiants sur la page sans jamais les transmettre à Claude

Les mots de passe ne sont jamais exposés au contexte de Claude, à sa mémoire, ni aux serveurs d’Anthropic. Une fois la tâche terminée, l’accès est automatiquement révoqué.

1Password va même jusqu’à vérifier, après remplissage automatique, qu’aucun secret n’a été exposé sur la page. De quoi rassurer les usagers en ces temps difficiles pour la sécurité numérique.

Pour le moment, seuls les identifiants de connexion et les codes à usage unique sont pris en charge. Les cartes bancaires et les identités ne sont pas encore compatibles.

Mode Agentic pour plus de sécurité

Parallèlement, 1Password met à jour son extension navigateur avec le Mode Agentic. Celui-ci verrouille l’interface lorsque des agents IA prennent le contrôle du navigateur, empêchant toute exposition des mots de passe. L’approbation de l’utilisateur reste obligatoire.

Disponibilité

Cette fonctionnalité est disponible sur Mac pour les abonnés aux plans Individual, Family, Business, ainsi que Pro, Max, Team ou Enterprise chez Claude.

Il faut disposer à la fois de l’application 1Password, de son extension navigateur, de l’application Claude desktop et de l’extension Claude pour Chrome.

Vous trouverez un guide détaillé sur le site de 1Password.

C’est une excellente avancée en matière de sécurité et de productivité : pouvoir déléguer des tâches de connexion à une IA sans jamais compromettre ses mots de passe. Une preuve que l’on peut concilier intelligence artificielle et protection des données personnelles.

Vous allez tester cette intégration 1Password + Claude ?