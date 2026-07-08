Claude Cowork arrive sur iPhone et sur le web

Anthropic vient d’annoncer l’arrivée de Claude Cowork sur mobile et sur le web. L’accès en bêta est d’abord déployé pour les utilisateurs Max.



Claude Cowork est une fonctionnalité qui permet à Claude d’accéder à vos fichiers locaux et à des outils connectés, puis d’exécuter des tâches de manière autonome à votre place.

Claude Cowork disponible partout

Vous pouvez désormais lancer et suivre des tâches Cowork depuis :

Le web

L’application desktop

Les applications mobiles Claude (iPhone et Android)

Claude peut continuer à travailler en arrière-plan dans le cloud, même si aucun appareil n’est connecté, et vous envoie une alerte lorsqu’il a besoin de votre autorisation pour continuer.

Anthropic précise que l’expérience reste la plus complète sur desktop (accès aux fichiers locaux et au navigateur), mais cette extension permet à ceux qui ne pouvaient pas installer l’application desktop de profiter enfin de Cowork.

Des cas d’usage

Voici des exemples concrets d’utilisation de Claude Cowork :

Préparer un voyage : « Cowork, trouve-moi les meilleurs vols Paris-New York la semaine du 15 juillet, réserve l’hôtel et fais-moi un planning jour par jour. »

Gestion administrative : « Analyse ce contrat PDF que je t’envoie et liste les points qui me posent problème. »

Création de contenu : « Rédige un post LinkedIn professionnel à partir de ces notes de réunion et propose 3 versions. »

Recherche marché : « Fais une veille concurrentielle sur les 5 startups qui font la même chose que nous et fais un tableau comparatif. »

Organisation personnelle : « Regarde mon calendrier et mes emails, et propose-moi un planning optimisé pour la semaine prochaine. »

Cowork travaille de manière autonome en arrière-plan et vous alerte quand il a besoin de votre validation.

Autres améliorations de Claude

Chat et Cowork sont désormais regroupés dans une seule vue sur le web et sur desktop (plus d’onglets séparés).

Anthropic double temporairement les limites d’utilisation de Cowork jusqu’au 5 août.

Cette mise à jour rend Claude Cowork beaucoup plus accessible et renforce la position d’Anthropic face à la concurrence comme Codex.

Vous allez tester Claude Cowork sur iPhone ? Quelles tâches aimeriez-vous lui confier ?

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