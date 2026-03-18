Claude Dispatch : pilotez votre Mac depuis votre iPhone

Anthropic frappe fort en 2026, son IA Claude enchaîne les innovations à un rythme impressionnant, avec de nouvelles fonctionnalités chaque semaine. Dernière en date, Dispatch, une option qui permet d’envoyer des requêtes à l’IA directement depuis un iPhone vers un Mac, pour une utilisation à distance. La fin d'OpenClaw ?

Claude Dispatch : pilotez votre ordinateur depuis votre téléphone

Anthropic vient d’annoncer Dispatch, une nouvelle fonctionnalité de Claude Cowork disponible dès maintenant en préversion de recherche. Le concept est simple mais l’effet est saisissant : une conversation persistante avec Claude, qui tourne sur votre ordinateur (Mac ou Windows), et que vous pouvez alimenter depuis votre iPhone ou Android où que vous soyez.



Concrètement, vous lancez une mission depuis votre téléphone, et Claude s’en charge sur votre machine pendant que vous vaquez à autre chose. Générer un rapport à partir de tableaux de bord internes, trouver un meilleur siège sur votre prochain vol, réorganiser des fichiers, naviguer sur le web : tout ce que Claude Cowork peut faire sur un bureau est désormais accessible à distance. Des notifications ponctuelles vous tiennent informé de l’avancement, sans que vous ayez besoin d’être devant votre écran.

L’architecture repose sur le même principe que Cowork, Claude exécute du code en local, vos fichiers restent sur votre machine, et chaque action nécessitant votre accord vous est soumise avant d’être exécutée. Pas de données qui transitent vers un serveur tiers, pas d’accès non supervisé. Votre ordinateur doit toutefois rester allumé pour que Dispatch fonctionne, ce qui constitue la principale contrainte de cette première version.



Pour en profiter, il suffit de télécharger l’application mobile Claude, puis de l’associer à l’application de bureau via le processus de jumelage intégré. Le déploiement débute immédiatement pour les abonnés au plan Max. Les utilisateurs Pro devront patienter encore quelques jours avant d’y avoir accès.



Anthropic insiste sur le caractère expérimental de la fonctionnalité et promet des évolutions rapides dans les semaines à venir. Une façon honnête de poser les attentes, tout en laissant entrevoir ce que pourrait devenir un assistant véritablement omnirésent.