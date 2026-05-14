Meta AI lance le « Mode Incognito » pour éviter les problèmes

Meta déploie une nouvelle fonctionnalité majeure pour renforcer la confidentialité des interactions avec l’IA. Le Mode Incognito (Incognito Chat) arrive sur l’application Meta AI et sur WhatsApp, offrant un espace de discussion totalement privé où aucune trace de conversation n’est conservée. Un détail qui est bien plus important que vous ne l’imaginez.

Une confidentialité inédite pour l’IA

Selon Mark Zuckerberg, PDG de Meta, il s’agit du « premier grand produit d’IA sans aucun journal de conversation stocké sur des serveurs ». Les échanges sont comparables à un chiffrement de bout en bout : personne, pas même Meta ni WhatsApp, ne peut y accéder.

Comment fonctionne le Mode Incognito ?

L’inférence IA s’effectue dans un Environnement d’Exécution de Confiance (Trusted Execution Environment – TEE) inaccessible à Meta.

Les conversations disparaissent automatiquement du téléphone dès la fermeture de la session.

Aucune donnée n’est sauvegardée ni journalisée.

Les recherches web s’effectuent de manière anonyme, sans lien avec l’utilisateur.

« Pour tirer le meilleur parti d’une superintelligence personnelle, nous aurons tous besoin de moyens pour discuter de sujets sensibles sans que personne d’autre ne puisse y accéder », a déclaré Mark Zuckerberg.

Le mode est actuellement en cours de déploiement progressif sur WhatsApp et dans l’application Meta AI. Il reste texte uniquement : impossible d’envoyer des images. Des garde-fous de sécurité intégrés refusent les demandes potentiellement dangereuses ou illégales et réorientent la conversation. On dirait Apple…

Contexte : OpenAI sous pression judiciaire

Cette annonce ne sort pas de nulle part, elle intervient alors qu’OpenAI fait face à de nouvelles poursuites. Récemment, la famille d’un jeune Californien de 19 ans, Sam Nelson, a porté plainte contre OpenAI. Ils accusent ChatGPT d’avoir fourni des conseils erronés sur le mélange de substances, contribuant à une overdose mortelle.

D’autres plaintes impliquent des cas de suicide où les familles ont pu récupérer les historiques de conversation comme preuves. Sans ces journaux, les arguments juridiques seraient bien plus faibles.



À titre de comparaison :

Google conserve les données temporaires jusqu’à 3 jours.

OpenAI les garde pendant 30 jours.

Meta se positionne donc comme une alternative plus respectueuse de la vie privée pour les discussions sensibles.

Pourquoi cette fonctionnalité est importante ?

Dans un monde où les utilisateurs consultent de plus en plus l’IA pour des conseils personnels, médicaux ou intimes, la confidentialité devient essentielle. Le Mode Incognito de Meta AI répond à cette demande croissante de privacy-first AI (IA respectueuse de la vie privée).

Le déploiement se poursuit dans les prochains mois. Les utilisateurs de WhatsApp et de l’application Meta AI devraient bientôt voir apparaître cette option pour des échanges sans trace.

Cette avancée renforce la position de Meta dans la course à l’IA tout en mettant l’accent sur la confiance et la sécurité des utilisateurs.

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