Mark Zuckerberg aurait volé le nom "Meta" à l'entreprise "META" qui avait déposé le nom

Le 28 octobre 2021, le groupe Facebook dirigé par Mark Zuckerberg annonçait un changement de nom pour la marque "Meta". Cette décision a été motivée par deux choses : une volonté d'innover et d'investir dans le métavers et le souhait de dissocier l'image du groupe avec le réseau social Facebook qui a été visé par une multitude d'affaires judiciaires liées à une mauvaise gestion des données personnelles des utilisateurs.

"Meta" n'est pas vraiment sorti de l'esprit de Mark Zuckerberg

Si le changement de nom de Facebook à Meta est désormais accepté par tout le monde, ce n'est pas le cas d'une petite société du même nom, dont Justin Bolognino est le PDG.

En effet, cette entreprise spécialisée dans les expériences multisensorielles en VR et AR pour les événements en direct vient de lancer une poursuite en justice pour demander au groupe de Mark Zuckerberg d'abandonner l'utilisation de la marque "Meta" qui ne lui appartient pas.



Selon les déclarations dans le dépôt de la plainte, l'activité de Justin Bolognino est aujourd'hui impactée par la décision de Mark Zuckerberg et de son équipe de direction. Beaucoup des clients de Bolognino qui découvrent son entreprise pensent qu'il s'agit d'une société détenue par le créateur de Facebook, ce qui n'est évidemment pas le cas.

Les conséquences pour META sont catastrophiques selon son PDG, il explique à un journaliste de CNBC :

C'était surréaliste. C'était comme regarder un film. Ce n'est pas un scénario que j'ai voulu vivre. Ce n'est pas un scénario que je souhaiterais à mon pire ennemi. Lorsque Facebook nous a volé la marque Meta, cela a complètement décimé notre activité.

L'homme poursuit en affirmant avoir donné pour objectif à son avocate en charge du dossier d'obtenir un dédommagement de la part du groupe de Mark Zuckerberg. Il assure que les 12 années passées à construire une marque "si cool et si précieuse" a été balayée en seulement quelques secondes par Zuckerberg qui n'a même pas pris le soin de vérifier que la marque était déjà utilisée et protégée par un dépôt.

Quelle issue pour ce procès ?

Après de multiples discussions avec Meta, Justin Bolognino n'a pas obtenu gain de cause, ce qui explique cette poursuite judiciaire. La marque META est protégée depuis 2017, ce qui complique les choses pour Zuckerberg et son équipe face à la justice, il est clair que ce n'est pas la petite entreprise qui est en faute puisque le dépôt de la marque META a été réalisé dans les règles et se trouve être conforme.



L'une des possibilités envisagées par Jessica Litman, professeure de droit à l'Université du Michigan, c'est que le groupe qui contrôle Facebook et Instagram se rapproche de Bolognino pour trouver un accord financier pour inviter META à changer de nom.

Pour la professeure, c'est la solution la plus sûre et la plus rapide afin que le créateur de Facebook se débarrasse de cette fâcheuse affaire qui pourrait l'obliger à revenir à la marque "Facebook".

