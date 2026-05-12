Google Maps sur CarPlay : Gemini arrive bientôt pour une navigation ultra-intelligente ! 

Google prépare un gros coup pour les conducteurs Apple : l’intégration de Gemini, son IA avancée, directement dans l’application Google Maps sur CarPlay. D’après du code découvert par MacRumors dans la dernière version de l’application, cette fonctionnalité tant attendue pourrait débarquer très prochainement.

Qu’est-ce que Gemini va changer sur CarPlay ?

Sur iPhone, Gemini est déjà intégré à Google Maps depuis quelques temps avec la fonctionnalité « Ask Maps » (Demander à Maps). Elle permet de poser des questions complexes en langage naturel :

« Quels sont les meilleurs restaurants végétariens ouverts maintenant près de mon trajet ? »

« Y a-t-il des bornes de recharge gratuites sur la route ? »

« Parle-moi de cet endroit » ou « Ajoute un arrêt pour un café »

Gemini répond de façon conversationnelle, analyse le contexte du trajet, utilise des images Street View et des données en temps réel pour des réponses ultra-pertinentes.



Sur CarPlay, cela devrait offrir une expérience mains-libres encore plus fluide : dictez vos demandes vocalement pendant que vous conduisez, sans toucher l’écran. Idéal pour changer de destination, obtenir des infos sur un lieu ou ajuster l’itinéraire en temps réel.

Pourquoi maintenant ?

Apple a ouvert la porte avec iOS 26.4 en ajoutant le support officiel des applications conversationnelles vocales tierces sur CarPlay. ChatGPT, Grok et Perplexity sont déjà disponibles. Google suit logiquement le mouvement pour étendre Gemini à l’écosystème Apple. L’intégration n’est pas encore active, mais le framework est présent dans l’application. Un déploiement progressif est donc imminent.

Les autres nouveautés Gemini dans Google Maps

L'IA n'est pas la seule nouveauté dans l'application Google Maps, on trouve également :

Immersive Navigation : vue 3D immersive, repères visuels (landmarks comme « tournez après le grand café rouge »), alertes trafic proactives.

Navigation basée sur des points de repère réels pour des indications plus intuitives.

Analyse spatiale avancée grâce à Gemini pour anticiper les choix d’itinéraire.

Ces fonctionnalités sont déjà en déploiement sur iPhone et Android aux États-Unis et en Inde, avec une arrivée prévue sur CarPlay et Android Auto dans les prochains mois.

Comment se préparer ?

Mettez à jour Google Maps sur votre iPhone. Acceptez les nouveaux termes de service Gemini (si ce n’est pas déjà fait). Vérifiez que votre iPhone tourne sous iOS 26.4 ou supérieur. Dans Réglages → CarPlay, assurez-vous que Google Maps est bien configuré.

Une fois activé, vous pourrez dire « Hey Google » ou utiliser l’icône Gemini directement dans l’interface CarPlay pour discuter avec l’IA.

Un vrai game-changer pour la conduite ?

Avec cette arrivée, Google Maps renforce encore sa position face à Apple Plans. La combinaison d’une carte ultra-précise et d’une IA conversationnelle rend la navigation plus sûre, plus intelligente et surtout plus naturelle. Vous êtes équipés CarPlay ?

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